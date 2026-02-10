Calcio | Praese, Serra Sanchez rilancia il sogno Eccellenza: "Vittoria di cuore, daremo fastidio all'Albissola"

Dopo lo scivolone nel big match contro la capolista Albissola, torna a macinare punti la Praese che ritrova i tre punti in casa del Pontelungo.
Nonostante le difficoltà incontrate contro un avversario ostico, l'obiettivo fissato dal difensore gialloverde Serra Sanchez è quello di proseguire il proprio percorso cercando di "dare fastidio" alla prima della classe fino all'ultima giornata.
Il traguardo finale resta il "sogno Eccellenza", un obiettivo da raggiungere con ogni mezzo, che sia attraverso la promozione diretta o i playoff. Serra Sanchez sottolinea l'importanza di ragionare partita dopo partita, cercando di accumulare il maggior distacco possibile sulle inseguitrici per garantirsi una posizione di vantaggio nella post-season.