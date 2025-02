Calcio, in casa Carcarese sale la febbre da big match: verso il Pontelungo pronto un pullman di sostenitori

Non sarà certo decisiva ai fini del risultato finale, però quella di domenica prossima al "Riva" di Albenga tra Pontelungo e Carcarese è una gara che potrà dire moltissimo sul prosieguo del campionato di Promozione Girone A.

I biancorossi valbormidesi, davanti proprio ai rivieraschi in classifica col Millesimo spettatore interessato, non vogliono lasciare nulla di intentato in questo scenario. Compreso l'aspetto ambientale, quello del cosiddetto "dodicesimo uomo in campo": i tifosi.

Così la società ha organizzato un pullman gratuito per i supporters carcaresi per portare il proprio sostegno ai ragazzi di mister Battistel. La partenza sarà alle 13:30 in piazza Sapeto, all'iconico Bar Milly con un obbiettivo: "Tutti ad Albenga per sostenere i biancorossi in questa trasferta importantissima".