Calcio. Serie D: nella bufera del "Chittolina" spunta l'incornata di Ferrieri! Terza vittoria di fila per il Vado, Sanremese ko 1-0

VADO - SANREMESE 1-0 (81' Ferrieri)

FINISCE QUI! TERZA VITTORIA DI FILA PER UN VADO MAI DOMO, CHE SUPERA 1-0 LA SANREMESE GRAZIE ALL'INCORNATA DI FERRIERI ALL'81°

93' schema forzato che manda al tiro probabilmente Larotonda, deviazione e angolo da cui però non scaturisce alcun pericolo per la porta di Fresia

92' punizione dal limite per la Sanremese, è una chance importante per il destro di Gagliardi, finale di sofferenza per i rossoblu

90' quattro minuti di recupero

88' azione insistita dei matuziani, conclusa dal tentativo in semi sforbiciata da Conti, nessun pericolo per la porta rossoblu

87' intanto Gori si gioca anche la carta Spatari, esce Pietrelli

86' traversa di Dodaro! Sinistro potente di prima intenzione che scheggia la parte superiore della traversa

84' Cesari lascia il campo a Incorvaia, pioggia nuovamente copiosa per un finale che si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi

81' FERRIERIIII! HA SEGNATO IL VADO! Capra inventa con un esterno delizioso sul secondo palo, dove arriva il colpo di testa in tuffo del difensore classe '04, battuto Bohli e rossoblu avanti 1-0

79' Opoku prova a sfondare a sinistra, Larotonda si mette tra giocatore e pallone facendo sfilare il pallone sul fondo

75' angolo di Gagliardi, colpo di testa di Vassallo facile e centrale per Fresia

72' Peretti per Codutti, non cambia l'assetto tattico del Vado

71' punizione di Gagliardi che si abbassa in ritardo senza impensierire Fresia

70' Donaggio costretto a ripiegare e a spendere il giallo per frenare la ripartenza di uno scatenato Vassallo, si arrabbia con i compagni l'ex Ligorna

66' Dodaro si coordina e calcia col sinistro da fuori, sfera alta. La palla ora non scorre più regolarmente, specie sul lato destro davanti alle due panchine

61' Cottafava si gioca le carte Opoku e Merkaj, fuori Spanu e Fatnassi

57' Di Fino per Biagini, era in odore di secondo giallo l'esterno biancazzurro

56' espulso mister Gori per proteste, partita che si accende sempre di più

55' occasione clamorosa per la Sanremese! Ibe di testa dopo la sponda di un compagno incorna la sfera tagliando fuori causa Fresia, ma è a dir poco incredibile l'intervento sulla linea di Cannistrà che salva letteralmente la propria porta

54' Dodaro col mancino, di testa respinge Conti sui piedi di Capra, finta e sinistro dal limite che Bohli controlla a terra

53' Biagini sbraccia su Capra, punizione Vado dal vertice dell'area, il campo sta diventando una piscina...

52' Gagliardi di prima dopo la corta respinta di Cannistrà nel duello con Ibe, pallone alle stelle

51' rimane elevato il tasso di agonismo, entrambe le squadre vogliono i tre punti

48' episodio dubbio sulla scivolata di Biagini, punita col cartellino quando il difensore sembrava intervenuto prima sulla palla che su Spanu. La successiva punizione di Capra viene ribattuta dalla difesa matuziana

46' si riparte! Pioggia leggermente calata d'intensità, ma il violento scroscio di qualche minuto fa ha reso ancor più pesante il terreno di gioco, con alcune pozzanghere più marcate nei pressi della zona centrale del campo

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo: 0-0 alla pausa tra Vado e Sanremese

45'+2' Vassallo anticipato sul più bello al momento del tiro, veloce ripartenza di Donaggio che conquista un prezioso corner

45'+1' Bechini si divora l'1-0! Punizione in area, batti e ribatti furibondo e il numero sei matuziano, con Fresia fuori dai pali, calcia di punta spedendo alto

45' quattro minuti di recupero

44' Cesari arretrato per l'inserimento di Biagini, Spanu capisce tutto e allontana la minaccia

42' intanto in campo è una vera e proprio bufera, il colore giallo dell'allerta Arpal non pare così azzeccato...

37' arriva il giallo per Codutti dopo una trattenuta su Cesari

33' Larotonda non fa complimenti con Donaggio, partita sempre più spezzettata con continui falli da una parte all'altra

32' Dodaro col braccio largo su Gagliardi, i matuziani chiedono il cartellino, non è dello stesso parere il signor Matteo

30' problemi per Bregliano, costretto ad uscire dopo aver provato a resistere dopo un primo check della panchina: al suo posto di prepara Conti

27' gran palla di Mikhaylovskiy per Spanu, cross in mezzo che Nenci è costretto a deviare ancora in calcio d'angolo

25' dal successivo corner si genera una mischia furibonda in area piccola, Donaggio riesce a battere a rete trovando la respinta in scivolata della difesa biancazzurra

24' parte Dodaro col sinistro, Bohli risponde presente allontanando in tuffo

23' Bregliano stende Capra al limite, punizione per i rossoblu e ammonizione per il centrale matuziano, Gori dalla panchina non gradisce...

21' anche il sintetico del "Chittolina" fatica a drenare la tanta pioggia che sta continuando a cadere, qualche pozzanghera comincia a formarsi specie nella zona centrale

18' e iniziano a volare alcune parole di troppo tra i giocatori in campo, Vassallo e un paio di giocatori rossoblu ancora richiamati dall'arbitro

17' c'è tanto agonismo in campo, ma non è facile, date le condizioni meteo, mantenere la giusta lucidità in fase di costruzione

13' ammonito Ibe per proteste: tredici minuti di partita, il biglietto da visita del direttore di gara lascia già parecchi dubbi...

11' cross basso di Gagliardi, Vassallo di sinistro trova deviazione e primo angolo del match

10' questa volta è Codutti a spingere Vassallo, Sanremese pronta a battere il piazzato dai pressi della propria panchina

9' Larotonda trattiene per la maglia Donaggio, il direttore di gara evita il giallo comandando semplice punizione a favore dei padroni di casa

8' Cottafava non rinuncia al suo 3-5-2 con Capra e Donaggio tandem offensivo, sul versante opposto mister Gori si affida al duo Ibe-Vassallo

3' subito un richiamo verbale per Valagussa e Bechini: "Vi vedo, vi sento, basta!" urla a gran voce il signor Matteo di Sala Consilia

2' il pallone schizza molto veloce sul sintetico del "Chittolina", dove il Vado indossa la divisa bianca e la Sanremese il completo azzurro

1' si parte! Pioggia battente e folate di vento trasversale, condizioni al limite sul terreno di gioco

PRIMO TEMPO

Formazioni:





VADO: Fresia; Codutti, Cannistrà, Mikhaylovskiy; Ferrieri, Valagussa, Dodaro, Fatnassi, Spanu; Capra, Donaggio

A disposizione: Grenna, Cenci, Merkaj, Manes, Opoku, Mele, Corsa, Peretti, Pera

Allenatore: Cottafava





SANREMESE: Bohli; Nenci, Bregliano, Bechini; Biagini, Pietrelli, Larotonda, Gagliardi, Cesari; Ibe, Vassallo

A disposizione: Khamitov, Salto Lomba, Farrauto, Castelli, Di Fino, Santonocito, Incorvaia, Spatari, Conti

Allenatore: Gori

Arbitro: Matteo di Sala Consilia

Assistenti: Adinolfi di Salerno - Darwish di Milano