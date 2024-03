Pallanuoto, Rari Nantes Savona. Bicchiere mezzo pieno per Rizzo dopo la vittoria sulla De Akker: “Fondamentale aver vinto, serviva pazienza e l'abbiamo avuta”

Capitan Valerio Rizzo, autore di 2 reti, ha voluto sottolineare e dare merito alla prestazione tenuta sabato pomeriggio dalla De Akker Bologna di fronte alla Rari Nantes Savona:

“Ci hanno messo in seria difficoltà, sono un ottima squadra, organizzata e vogliosa di fare punti, la differenza in classifica dopo mesi di stop non contava”.

La pazienza, quindi, l'ha fatta da padrone per i liguri, che hanno saputo soffrire, per poi riprendersi e chiudere nell'ultimo quarto la partita.

“L'approccio non è stato dei migliori, dobbiamo concentrarci di più sulle nostre qualità e caratteristiche invece che andar dietro al gioco degli altri”.

L'espulsione nel quarto tempo ha macchiato in parte una grande partita dell'attaccante biancorosso:

“E' stata un'incomprensione con il direttore di gara, in un match così tirato ci può stare che gli animi si scaldino, si poteva evitare, spero non ci siano conseguenze”.





Venerdì 8 Marzo, la Rari Nantes Savona scenderà di nuovo in acqua per affrontare agli ottavi di finale di Coppa Len i montenegrini dello Jadran Herceg Novi, queste la parole di Rizzo a riguardo: “La coppa europea è più difficile, con un arbitraggio diverso e un approccio fisico più duro”.

“Lo Jadran, è una squadra attrezzata per arrivare in fondo alla competizione, proveremo a fare del nostro meglio per fermarli, sperando di trovare un grande pubblico a spingerci”.