Nuova puntata della rubrica 'Stadio Aperto' in onda sui quotidiani online del Gruppo Morenews e in diretta ogni lunedì alle ore 21 e che tratta sulla giornata appena trascorsa del campionato di Serie D targato Girone A.

In questa nuova puntata abbiamo avuto come ospite Masu, il Presidente della Sanremese. Si è parlato dell'argomento del giorno: Fondi in arrivo dal Nord America per la Sanremese?

Rivedi la puntata: