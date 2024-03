Il Club Italia maschile della Federazione Italiana Pallavolo approda in Liguria

Tre giornate speciali attendono i talenti della pallavolo ligure. Da lunedì a mercoledì prossimo, su richiesta del Centro di Qualificazione Nazionale, la FIPAV Liguria organizza tre tappe del Club Italia maschile. Saranno il coordinatore nazionale del settore giovanile Vincenzo Fanizza, il responsabile del progetto di qualificazione e allenatore nazionale Under 17 Luca Leoni e il preparatore fisico Glauco Ranocchi a incontrare atleti e tecnici nell'ambito di tre importanti sessioni di confronto e test.

Prima tappa al Palazzetto dello Sport "A. Mariotti" della Spezia dalle 9:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 17 in collaborazione con il Comitato FIPAV Liguria Levante del presidente Franco Bocchia e la partecipazione dei seguenti atleti: Luca Bronchi (Amis Admo), Alessandro Colonna (Amis Admo), Giacomo Sanguinetti (Amis Admo), Riccardo Norero (Amis Admo), Giacomo Piccardo (Amis Admo), Luigi Lucchetti (Amis Admo), Davide Panada (N.P.S.G. Spezia), Simone Pinelli (N.P.S.G. Spezia), Andrea Venosa (ABC Volley La Spezia), Andrea Bocchia (ABC Volley La Spezia), Valerio Moracci (ABC Volley La Spezia), Federico Moggia (ABC Volley La Spezia), Cristian Termi (VDM Volley) e Gabriele Bellazzini (Pol Santa Maria 2013 - Rapallo).

Martedì, al PalaCorradi di Arenzano, seconda sessione sempre dalle 9:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 17 in collaborazione con il Comitato FIPAV Liguria Centro del presidente Paolo Bassi. Sono convocati Davide Toso (Polisportiva Sant’Antonio), Lorenzo Ravera (Polisportiva Sant’Antonio), Luca Tolle (Polisportiva Sant’Antonio), Edoardo Valentino (Polisportiva Sant’Antonio), Gabriele Corpetti (Polisportiva Sant’Antonio), Elio Casalino (Polisportiva Sant’Antonio), Stefano Zumiani (Santa Sabina), Diego Fracchioni (Santa Sabina), Lorenzo Malatesta (Santa Sabina), Alessandro Dallera (CUS Genova), Davide Longo (CUS Genova), Nicolò Bernardelli (CUS Genova), Giovanni Longone (Albisola Pallavolo). Lorenzo Ravera (A.S. Toirano), Federico Iaccheri (Colombo Volley), Arturo Della Lena (Colombo Volley), Eros Anighoro (Colombo Volley) e Alessio Rogai (Colombo Volley).

Mercoledì, al PalaBesio di Albisola, il terzo incontro programmato dalle 9:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 17 in collaborazione con il Comitato FIPAV Liguria Ponente del presidente Ornella Testa. Sono convocati Pietro Carrera (Imperia Volley), Giuseppe Serafini (Albisola Pallavolo), Gabriele Calcagno (Albisola Pallavolo), Gabriele Calcagno (Polisportiva Sant’Antonio), Nicolò Franchi (Alassio Volley), Matteo Pirovano (Alassio Volley), Lorenzo Torcello (Volley Finale), Marco Girelli (ABC Volley La Spezia), Lorenzo Privino (Pol. Santa Maria Rapallo), Samuele Molina (Colombo Volley), Lorenzo Corradi (Colombo Volley), Andrea Gandolfi (Colombo Volley), Christian Portello (Colombo Volley), Samuele Ajmar (Colombo Volley), Eric Anighoro (Colombo Volley), Matteo Bontempo (Colombo Volley) e Francesco Poggi (Colombo Volley).



"Siamo felici di organizzare queste tre giornate dedicate ai nostri migliori Under 16, 48 ragazzi che potranno allenarsi con le preziosi direttive dei tecnici federali - afferma Anna Del Vigo, presidente del Comitato ligure della Federvolley - Saranno momenti importanti, occasioni da non perdere anche per i tecnici societari, che si terranno sotto la congiunta regia di FIPAV Liguria e comitati territoriali alla presenza anche delle istituzioni locali".