Savona, il parcheggio del Green alla Rari per compensare i posti persi con il 2° lotto della piscina

I lavori di asfaltatura del parcheggi dietro al Green, alla foce del Letimbro, in via Cimarosa a Savona sono stati recentemente completati dall'Autorità di sistema portuale.

Il comune ha già la concessione per alcuni spazi in via Cimarosa e ha chiesto all'Autorithy l'estensione della concessione anche al parcheggio che si trova dietro al Green per poterlo poi utilizzare e metterlo a disposizione della Rari Nantes, e del centro Fin della Zanelli.

“Gli spazi in questione ci sono stati dati in concessione tramite il 45/bis sulle concessioni demaniali marittime - spiega l'assessore allo sport Francesco Rossello – ed abbiamo chiesto un'estensione della concessione al parcheggio. Dovremmo ottenerlo dall'Autorità di sistema e quando otterremo l'estensione della concessione, utilizzeremo temporaneamente il parcheggio per la Zanelli. Con i lavori del secondo lotto lo spazio del parcheggio sterrato della piscina viene a mancare e per avere il riconoscimento di centro federale della Fin sono necessari dei posti auto pertinenziali. Come ho detto sarà una cosa temporanea finché non avremo altri posti”.

A questo proposito il comune conta di ricavare nuovi posti con l'acquisizione e la sistemazione del Park del sacro Cuore ma il percorso sembra complesso. Si tratta di un parcheggio interrato in un'area esondabile e che va messo a norma. Dopo l'asfaltatura al parcheggio dovrà essere fatta la segnaletica orizzontale e verrà messa una sbarra per regolare l'accesso.