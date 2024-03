Calcio. Eccellenza. Tra mille polemiche, Pietra Ligure e Golfo Paradiso pareggiano 1-1

PIETRA LIGURE - GOLFO PARADISO 1-1 (Corsini 27', Dominici 93')

53' finisce qua

52' finale completamente confuso, Massone rientra senza autorizzazione incoraggiato dalla panchina ospite, nessun provvedimento preso dalla terna, che ha perso il controllo della sfida

51' ammonito mister Foppiano che ha continuato a discutere con Insolito Gi.

50' gioco fermo per soccorrere Massone, intanto Cocco passa al 4-4-2 per gli ultimi minuti

48' PAREGGIA IL PIETRA! VOLO DI TESTA DI DOMINICI, ESPLODE IL DE VINCENZI. Sul taccuino poi anche insolito Ga.

46' ammonito Friuli. Dentro Massone per Marrale nel Golfo, troppo lento ad uscire il numero undici che viene spintonato ben tre volte da Rovere

45' sei di recupero

41' ammonito Beninati e anche un giocatore in panchina del Golfo. In campo Capocelli per Pili

39' rosso diretto a Canepa per proteste, in campo Serhiienko al posto di Foppiano. Animi davvero accesi ora, si accende una mischia e gioco fermo

38' altro giro di proteste da una parte all'altra, panchine imbufalite con Marchetti

37' incredibile, Marrale lanciato a rete da Foppiano, una volta in area, salta Vernice, ma il momento dopo cade per un contatto, il direttore di gara era vicino ma ha lasciato proseguire

35' altro cambio Golfo: Viola - Carbone. Pronta ad entrare anche Massone

32' Dominici! Respinge sopra la traversaCammarotta. Poco prima, un fischio dal pubblico inganna Marrale che si ferma, si lamenta Foppiano con la panchina di casa

31' calcio alla panchina da parte mister Cocco, per niente soddisfatto della direzione di gara

30' giallo per Gasco

25' arrabbiata nera la panchina del Golfo per il fuorigioco fischiato a Corsini, secondo Foppiano era partito prima della metà campo

23' palla sanguinosa persa da Pili, ne approfitta Corsini che poi serve Marrale, finta e poi destro che termina lontano dalla porta

19' dentro Vagge e Friuli al posto di Massaro e Avellano. Qualche battibecco tra i giocatori in campo, protagonisti il nove del Golfo appena uscito e Rovere

18' Vernice vola sul colpo di testa di Corsini, colpo di testa non potente ma necessario l'intervento in tuffo a mano aperta

14' ecco il momento del numero 7, esce Odasso

13' Sancinito direttamente da corner, blocca Cammarota. Pronto ad entrare "Jimmy" Insolito

12' ora l'inerzia della gara è dalla parte del Pietra, è il momento buono per pareggiarla

11' la cometa di Sancinito sbatte sul palo! Occasionissima per il Pietra

10' altro giallo, stavolta a Malatesta e punizione in zona succolenta per il Pietra

9' ammonito Corsini, contatto falloso con Insolito

9' ci prova il Pietra, azione sulla sinistra conclusa con il tiro sul primo palo di Rovere bloccato a terra da Cammarota

5' ammonito Bonci, fermata la ripartenza di Dominici, prima ci aveva anche provato Carbone a fermare la punta

16:03 ripartiti

SECONDO TEMPO

46' termina qua la prima frazione, Golfo avanti all'intervallo

45' uno di recupero

44' da una parte si lamenta Foppiano, dall'altra Cocco, entrambi insoddisfatti della gestione di Marchetti

40' tanti falli fischiati fino ad ora, Pietra che non è ancora riuscito a costruire una bella occasione per quantomeno impensierire Cammarota

34' Golfo Paradiso aggressivo e capace di rubar quasi sempre palla, ma c'è da dire che ora il Pietra appare un po' nervoso e poco lucido, poco fa un retropassaggio e Vernice costretto quasi ad uscire dall'area nonostante il pressing

29' Cocco non era parso soddisfatto dei primi 25 minuti e la rete è la conferma dell'avvio non brillante dei padroni di casa, c'è da dire però, ospiti ben messo in campo e pronti a battagliare su ogni pallone

27' GOLFO PARADISO AVANTI! Bella azione degli ospiti che costruiscono bene e arrivano in area, tacco poi di Massaro all'indietro per Corsini che dopo un controllo calcia con il mancino e infila Vernice

23' ripartenza di Rovere fermata fallosamente da Carbone che si becca il primo giallo della sfida

21' stavolta è Pili in ritardo su Massaro, subito animi accesi e qualche spintarella, Marchetti risolve tutto con il dialogo

18' gamba alta di Massaro su Pili, solo fallo e nessuna sanzione

15' nulla da segnalare, inizio equilibrato,, intanto finita la debole pioggia e ora sul De Vincenzi splende il sole

15:03 partiti come anche la pioggia!

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

PIETRA LIGURE: Vernice, Pili, Lufi, Guaraglia, Dominici, Rovere, Anich, Sancinito, Odasso, Gasco, Insolito Ga.

A disposizione: Duberti, Andreetto, Bolia, Insolito Gi., Puddu, Mehmetaj, Capocelli, Pescio, Franco

Allenatore: Cocco

GOLFO PARADISO: Cammarota, Avellano, Bonci, Malatesta, Lipani, Beninati, Foppiano, Carbone, Massaro, Corsini, Marrale

A disposizione: Canepa, Rudi, Serhiienko, Viola, Fenati, Massone, Ozuna, Friuli, Vagge

Allenatore: Foppiano

Arbitro: Samuel Marchetti (Chiavari)

Assistenti: Mario Preci (Savona) - Lorenzo Toro (Chiavari)