Calcio | 30 gennaio 2026, 09:30

Calciomercato. Colpo da D per l'Arenzano, in arrivo il 2006 Daniel Ghinassi

foto Caldiero Terme

E' un colpo che vale doppio quello che sta per mettere a segno l'Arenzano.

La formazione crociata andrà infatti a rinforzare il proprio organico con l'inserimento di un under di alto profilo.

Appare infatti in via di definizione l'ingaggio di Daniel Ghinassi, laterale mancino classe 2006 ex di Ligorna e Caldiero Terme (Serie D Girone B).

Il calciatore genovese ha rescisso di recente con il Caldiero, accettando la proposta in arrivo dal Gambino grazie anche alla presenza di mister Cocco, con il quale ha collaborato nelle fila del Settore Giovanile del Genoa.

L'operazione imbastita dal ds Marenco dovrebbe essere ufficializzata a breve.

Lorenzo Tortarolo

