Giudice Sportivo, Prima Categoria. Le sanzioni nei quattro gironi regionali

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 24/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/ 2/2026
DE TRIZIO LEO
AMMONIZIONE (I INFR)
(SAN LORENZO DELLA COSTA)
CEVASCO ROBERTO (BARGAGLI SAN SIRO)
LUCIA ALESSIO (OLD BOYS RENSEN)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
SCHIAPPACASSE FRANCO
AMMONIZIONE (II INFR)
(SAN LORENZO DELLA COSTA)
MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)
SENAREGA ROBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
VERDIGI UMBERTO (PRIARUGGIA G.MORA)
BARBATO MARIO (PSM RAPALLO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MANGINI LORENZO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
A seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore contro la sua squadra protestava verso il DDG
rivolgendogli un'espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VIACAVA SAMUELE (PRIARUGGIA G.MORA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SPANO LUCA (CAMPESE F.B.C.)
FURIO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
GERBAUDO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
SARPA EMANUELE (ROSSIGLIONESE)
ZANGLA SALVATORE (VALSECCA SPORT & FUN)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)
A fine gara colpiva con un calcio una delle bandierine frantumandola.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)
DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)
ROSSINI MARCO (CAMPESE F.B.C.)
DOMI ALDO (G.S. GRANAROLO)
HAXHIJA NEXHIP (G.S. GRANAROLO)
BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
SOTO PESCE GINO JUAN (MULTEDO 1930)
BUFFO GIANLUCA (PEGLIESE)
SCOTTO STEFANO (PEGLIESE)
CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
MACELLONI EDOARDO (PSM RAPALLO)
ZARRO ANTONIO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
GHIRLANDA FRANCESCO (PANCHINA)
OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
LAROSA PAOLO (MULTEDO 1930)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
CODDA PAOLO (PANCHINA)
CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (VI INFR)
MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)
CHERICI FABIO (MULTEDO 1930)
BUSI MORRIS (PANCHINA)
PUPPO MATTIA (PEGLIESE)
BERTOLA DENNIS (ROSSIGLIONESE)
SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)
CASELLI MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (III INFR)
TRINCA MATTEO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
BACCELLI NICOLAS (BRU.BORG.LUX)
PADI NICOLO (CASARZA LIGURE)
D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)
RUGARI JACOPO (COGORNESE)
GALLIANO TOMMASO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
BIANCHI GIACOMO (PSM RAPALLO)
ODDONE RAOUL (ROSSIGLIONESE)
CALORI FEDERICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CANEVELLO RUBEN (SPORTING CLUB AURORA 1975)
MASSA RICCARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
AMMONIZIONE (II INFR)
DENARO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
BOTTARI STEFANO (AUDACE CAMPOMORONE)
GRAZZI CLAUDIO (AUDACE CAMPOMORONE)
TARICCO FEDERICO (BARGAGLI SAN SIRO)
ZANOVELLO ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)
CANELLA FRANCESCO (BORGO RAPALLO 98)
BALDASSARRE MARCO (BORGORATTI)
QUARANTA MATTIA (BRU.BORG.LUX)
CANCILLA DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)
ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)
FIOCCHI MANUEL (FORZA E CORAGGIO)
PESALOVO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)
BENESKHOUNE YOUNES (G.S. GRANAROLO)
SEMINO RICCARDO (G.S. GRANAROLO)
FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PARODI JACOPO (MULTEDO 1930)
COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)
CRAVIOTTO FILIPPO (OLD BOYS RENSEN)
PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)
FAZZINI MICHELE (PANCHINA)
PESTARINO GIANLUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
MARINO DAVIDE (ROSSIGLIONESE)
DIMORO SIMONE (VALSECCA SPORT & FUN)
D ALESSANDRO FRANCESCO A. (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
AMRI SALAH EDDINE (AUDACE CAMPOMORONE)
BECCIU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
BAHITI ERVIS (CAMPESE F.B.C.)
CASANOVA ELIO (CELLA 1956)
RUSSI ELIA (CEPARANA CALCIO)
BRUZZESE GIUSEPPE (G.S. GRANAROLO)
VALLE SIMONE (OLD BOYS RENSEN)
CHIANTIA SIMONE (PEGLIESE)
ANSALONI FEDERICO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
GNOCCHI FRANCESCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
PAGANO FELEKE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
CANCIANI GABRIELE (VOLTRI 87)
FRESCHI EDOARDO (VOLTRI 87)
GARE DEL 25/ 1/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/ 2/2026
GIAMPIETRI DAVIDE (BOLANESE)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/ 2/2026
BORGESE ROBERTO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
FRANCO ANDREA (BORGHETTO 1968)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMMONIZIONE (II INFR)
CERVIA ANDREA (RIOMAIOR 1965)
MARZANO MASSIMILIANO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (I INFR)
PREDOTI DANIELE (CAMPOROSSO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VASARELLI DANIELE (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)
ARDISSONE AMEDEO (CISANO)
CHIAPPINO LEONARDO JOSHUA (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PARRA ENCARNACION DILANGEL (RIOMAIOR 1965)
A fine gara protestava nei confronti del DDG e gli rivolgeva un'espressione irriguardosa e blasfema.
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)
BOUSSAHA SAMI (CAMPOROSSO)
COMI LORENZO (CAMPOROSSO)
GALLESIO ANDREA (CENGIO)
SETTI DAVIDE (CISANO)
ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)
ANDREAZZA FILIPPO (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMBROSI FILIPPO (RICCO LE RONDINI)
BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)
PIZZOLATO SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
GATTI GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE 1929)
SALANI PIETRO (ALTARESE 1929)
BEGGIATO PIETRO (BOLANESE)
SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)
TERRIBILE FRANCESCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
BROSO FRANCESCO (DINAMO SANTIAGO)
GIAMPIERI MATTIA (LERICI F.C.)
DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)
PALMA FABRIZIO (RICCO LE RONDINI)
VALLE PIETRO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
FAVARA DAVIDE (VELOCE 1910)
REVELLO MATTEO F. (VELOCE 1910)
SICARI GIACOMO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
SHQYPI LORENC (LERICI F.C.)
AMMONIZIONE (VI INFR)
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)
CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
AMMONIZIONE (III INFR)
FAZIO TOMMASO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
LO SICCO ANDREA (ANDORA 1966)
ZANATTA ANTHONY (BORGHETTO 1968)
CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)
AFONSO CALEFE GUSTAVO (CADIMARE CALCIO)
MANFREDI GABRIELE (CADIMARE CALCIO)
NACLERIO MATTEO (CADIMARE CALCIO)
SIRI MANUEL AGOSTINO (CENGIO)
CAPUTO DIEGO (CISANO)
ENRICO FABIO (CISANO)
GERINI DANIELE (CISANO)
FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)
BENASSI ALESSANDRO (LERICI F.C.)
DONNA EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)
DAMONTE FABIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
SESTA MATTIA (TORRIGLIA 1977)
ESPOSITO CLAUDIO (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (II INFR)
SAINO RICCARDO (ALTARESE 1929)
METANI FLORIAN (BORGHETTO 1968)
MANGIATORDI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
PIEMONTESE DANIELE (BORGO INCROCIATI)
DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)
META ARVI (CENGIO)
BASILE MICHAEL (CISANO)
FEDORYSHYN VLADYSLAV (IRON FOX AMEGLIESE)
SELIMI SAURO (LERICI F.C.)
ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)
SALMASO ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)
FRANCESCHINI MANUEL (RIOMAIOR 1965)
FORMICOLA LUIGI (TORRIGLIA 1977)
GOTTINGI ALESSANDRO (TORRIGLIA 1977)
GUARCO SIMONE (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (I INFR)
BIANCO LORENZO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
BOTTE RUBEN (ANDORA 1966)
BARBIERI ANDREA (BOLANESE)
QUARTIERI TOMASO (BORGHETTO 1968)
ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)
NACLERIO NICOLA (CADIMARE CALCIO)
PANNONE ANTONIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
KANDEH SIDAT (CAMPOROSSO)
POSLIGUA GARCES MARCO ANTONIO (DINAMO SANTIAGO)
CASELLA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)
NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)
ALEMANNO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)
LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)
DE GIORGI NICOLO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
VELAJ LOREN (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
PITTALIS ALEXANDRO (SPERANZA 1912 F.C.)
GIGLIO SAMUELE (TORRIGLIA 1977)
BERARDINUCCI MATTEO (VELOCE 1910)
BRUZZONE ROMAN (VELOCE 1910)
BERTONE TOMMASO (VENTIMIGLIACALCIO)
VIRGA FEDERICO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)