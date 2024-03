Calcio. Speranza - Vadese. Botta e risposta nel secondo tempo. Frumento replica ad Esposito: è 1-1

SPERANZA – VADESE 1-1 (53' Esposito, 86' Frumento)

FINISCE QUA! FINISCE 1-1!

93' Vicino al sorpasso lo Speranza! Colpo di testa schiacciato in mischia, parata miracolosa di Mitu

92' Crocetta sterza e prova il sinistro a giro, conclusione respinta in angolo dalla difesa

90' il direttore di gara Bottero concede 6 minuti di recupero

86' 1-1! Cortese serve un cioccolatino per la testa di Frumento, la sua spizzata termina in rete sul secondo palo

83' Fiori subentra al posto dello stesso Signori, quarto cambio per gli ospiti

81' Martino serve Signori in area di rigore, il centrocampista della Vadese calcia sul secondo palo e trova ancora una volta una grande risposta di Berruti

80' Signori ammonito per aver allontanato il pallone

75' Martino non trova l'impatto con il pallone in rovesciata

72' Ammonito Mandaliti, gioco scorretto ai danni di Frumento

Esce l'autore del momentaneo vantaggio Esposito, subentra D'Anna

69' Frumento si coordina e in sforbiciata spedisce il pallone alle stelle

66' Cham salta l'uomo in area, cade, ma per l'arbitro non c'è nulla! Ammonito lo stesso per simulazione

61' ammonito Mister Girgenti per proteste

57' terzo cambio per gli ospiti, esce Niiviaggi ed entra Martino

Altro cambio per i padroni di casa, entra Pescio per Sabally

54' Ammonito Esposito per essersi levato la maglietta nell'esultanza

53' Si sblocca il risultato! Esposito si aggiusta il pallone sul sinistro e lo spedisce all'incrocio dei pali . Vadese in vantaggio

50' Ammonito Tona

49' parata di Berruti! conclusione a girare sul secondo palo da parte di Signori, respinge il portiere rossoverde

46' cambi per entrambe. Nella formazione di casa è entrato Titi e Cham, ed è uscito Amato e Ranne. Negli ospiti è subentrato Tona al posto di Vallone

Secondo tempo

45' termina il primo tempo a reti bianche

43' primo cartellino giallo del match, ammonito Xhuri

41' Cortese crossa per Pelagalli, cerca il tiro al volo dal limite dell'area ma sbuccia

37' Amato riceve da Cortese, prova il tiro a giro sul secondo palo, conclusione che si spegne sul fondo

36' Ninivaggi si divora il vantaggio! a tu per tu con Berruti calcia centralmente, blocca Berruti

35' Pericoloso Vallone! Colpo di testa che termina a lato

33' Salis nasconde il pallone e cerca ancora una volta l'inserimento di Signori, passaggio troppo lungo

30' rischia tantissimo Berruti giocando dal basso con i piedi, il pallone arriva sui piedi di Esposito che non ci pensa due volte e calcia di prima intenzione, dai 20 metri, non trovando la porta

26' Vallone protegge bene il pallone e serve Salis, il suo filtrante per Signori è leggermente lungo e di facile preda per Berruti

24' Ninivaggi prova di sinistro, il tiro viene respinto dal difensore rossoverde

22' da rimessa laterale arriva la conclusione al volo di sinistro di Esposito, la sfera termina fuori

18' Cross dalla destra di Sarpa per Vallone, il colpo di testa finisce alto sopra la traversa

13' schema non riuscito dalla Vadese su calcio d'angolo, il contropiede di Buzali viene fermato dal direttore di gara per uomo a terra proprio dei rossoverdi

11' duello aereo durissimo, Signori rimane a terra

8' Occasione SPERANZA! Cortese vicino al gol del vantaggio, il suo destro dal limite dell'area viene ben respinto da Mitu

6' numero di Pelagalli in mezzo a due, conclusione strozzata e facile da bloccare per Mitu

5' Gran lancio di Accatino per Buzali, il quale controlla in are e calcia a lato

1' si comincia!

Primo tempo

Speranza: Berruti D., Buzali, Sciutto, Ranne, Accatino, Cortese, Frumento, Sabally, Crocetta, Pelagalli, Amato

A disposizione: Gallinari, Bondi, Pescio, Tedesco, Samba, Frosio, Berruti G., Cham, Titi

All. Girgenti

Vadese: Mitu, Sarpa, Marchi, Xhuri, Garbini, Mandaliti, Vallone, Esposito, Signori, Salis, Ninivaggi

A disposizione: Ceraolo, Pulina, Berardinucci, D'Anna, Fiori, Marchelli, Tona, Raffa, Martino

All. Monte

Arbitro: Bottero (Savona)