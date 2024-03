Calcio, Andora. Tre punti e sorpasso sulla Golfo. Rattalino: "Bravi sotto ogni punto di vista, ma con la Virtus Sanremo sarà dura"

Aver riconquistato la parte destra della classifica è un aspetto da non sottovalutare per l'Andora , dopo il 2-1 con cui i biancoblu hanno superato la Golfo Dianese.

Uno sguardo a chi sta davanti in graduatoria mister Rattalino non lo risparmia, ma mantenere la soglia d'attenzione alta, in vista della partita con la Virtus Sanremo, resta l'obiettivo principale di questi giorni.