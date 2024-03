Calcio, Eccellenza. Valorizzazione giovani, il primo posto è per il Campomorone Sant'Olcese, sul podio anche Arenzano e Baiardo

Sono state varate le graduatorie da parte del Comitato Regionalee ligurie in merito all'indice di valorizzazione giovani.

La classifica, aggiornata alla decima giornata di ritorno, vede in vetta il Campomorone Sant'Olcese, seguito da Arenzano e Angelo Baiardo.

U.S.D. CAMPOMORONE SANT OLCESE 162,00 (135,00 + 27,00)

A.S.D. ARENZANO FOOTBALL CLUB 93,60 (78,00 + 15,60)

U.S. ANGELO BAIARDO 66,00 (55,00 + 11,00)

A.S.D. TAGGIA 31,20 (26,00 + 5,20)

A.C.D. SAMMARGHERITESE 1903 25,20 (21,00 + 4,20)

A.S.D. BUSALLA CALCIO 24,00 (24,00 + 0,00)

SSDARL GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. 24,00 (24,00 + 0,009

A.S.D. CAIRESE 16,80 (14,00 + 2,80)

SSDARL ATHLETIC CLUB ALBARO 15,60 (13,00 + 2,60)

A.S.D. SERRA RICCO 1971 14,40 (12,00 + 2,40)

VOLTRESE VULTUR SSDARL 8,40 (7,00 + 1,40)

S.S.D. IMPERIA CALCIO SRL 7,20 (6,00 + 1,20)

A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO 4,80 (4,00 + 0,80)

S.C.D. RIVASAMBA H.C.A. 0,00

Non sono inserite in graduatoria le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, il quale prevede che “Non avranno diritto al premio:

a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2023/2024 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato“

A.S.D. FORZA E CORAGGIO

A.S.D. PIETRA LIGURE 1956