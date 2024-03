Calcio, Prima Categoria B. Gli anticipi del sabato aspettano Speranza e Vadese

Programma meno ricco del solito per il sabato pomeriggio del girone B di Prima Categoria, ma due sfide decisamente importanti attendono Speranza e Vadese in ottica playoff.

A cinque giornate dal termine i rossoverdi di Girgenti devono provare il tutto per tutto per mantenere aperta la rincorsa al quinto posto: servirà però un impresa per espugnare il campo dell'Olimpic, caduto nel corso del campionato solo davanti al Città di Savona.

Sulla carta i pronostici della sfida del Chittolina sono tutti per la Vadese di mister Monte, attenzione però alla Rossiglionese, rinfrancata (nonostante la classifica resti deficitaria) dalla vittoria di domenica scorsa contro la Letimbro.

I due incontri inizieranno rispettivamente alle 14:30 e alle 15:00.

La ventiduesima gioranta: