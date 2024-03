Calcio. Promozione. Alla San Francesco Loano basta il siluro di Taku per affondare il San Cipriano

SAN FRANCESCO LOANO - SAN CIPRIANO 1-0 (Taku 28')

50' FINISCE QUA!

48' annullato il 2-0 di Rocca, fuorigioco

47' ammonito Alberto per perdita di tempo

46' prima vera parata di Gallo, tiro sul primo palo di Villa respinto in corner. Poco dopo, ci prova anche Rosasco, esito fuori stavolta

45' cinque di recupero

44' Traverso - Castro, ultima mossa di Pandiscia

41' ammonito Oliva, trattenuta su Vierci quasi in area, sarà punizione di poco al di fuori

39' altra telefonata per Gallo, conclusione di Vicini bloccata facilmente

37' ci crede il San Cipriano, la S.F. Loano non riesce a chiuderla

33' spazio anche per Staltari, lascia il campo Bonifazio

32' ancora il numero 17 ospite, tiro da fuori debole e centrale, raccoglie Gallo

29' ci prova C. Spatari, conclusione fuori dallo specchio

28' cartellino anche per Zuffanti, ripartenza di Auteri fermata

24' a terra Rizqaoui dopo un contrasto, sembra grave. Esce il neoentrato, sorretto dai propri compagni, dentro Orciouli

22' intanto a Carcare il Celle Varazze sta vincendo 3-1. Cambia anche la S.F. Loano: Rocca al posto di Totaro

21' altro cambio nel San Cipriano: fuori capitan Bondelli ed ecco Rosasco. Fascia che passa sul braccio di Villa

20' ancora alto Totaro, non sembra essere giornata per il classe 2004 che parteciperà al Torneo delle Regioni

19' ammonito Bonifazio

16' cambi: Vierci per Halaj nella S.F. Loano, negli ospiti Rizqauoi per Saulle

12' ancora Totaro, lancio illuminante di Bonifazio, controllo e poi sterzata a destra e nuovamente a sinistra, mancino che termina fuori

11' l'atteggiamento del San Cipriano al rientro è quello giusto, sta però ritrovando campo la S.F. Loano, che deve raddoppiare per mettere in sicurezza i tre punti

5' se lo mangia letteralmente Auturi, stop a eludere il difensore e davanti alla porta il pallonetto non inganna Alesso

3' se l'era costruita bene la S.F. Loano, peccato per la conclusione di Totaro sbagliata sul primo palo con il mancino

1' ripartiti alle 16:05

Una novità negli ospiti: fuori Zuffanti e dentro Spatari C.

SECONDO TEMPO

46' si chiude la prima frazione, S.F. Loano a riposo in vantaggio

45' uno di recupero, qualche piccolo screzio dopo un contatto, tutto sedato da Fontana senza l'uso dei cartellini

40' cross di Auteri basso deviato in corner da Patini. San Cipriano sempre in partita, tanta fatica però dal centrocampo in su per la squadra di Pandiscia

34' dall'altra parte, capitan Bondelli urla ai suoi: "Cerchiamo di giocare!"

33' decisamente piu spigliata la S.F. Loano ora, ci riprova Totaro, ancora specchio non centrato

28' BOTTA DA FUORI PAZZESCA DI TAKU, LA SAN FRANCESCO LOANO PASSA. Gran tiro da fuori dalla sinistra, non riesce ad arrivarci Alesso

20' corner di Totaro, ci arriva Balla, colpo di testa a lato. Molta lotta in mezzo al campo, meglio i rossoblu però

18' scavetto di Bonifazio per Totaro, tiro al volo che non trova la porta

13' ammonito Basso, punito l'intervento su Russo. Poco prima però, sembrava esserci uno sgambetto su Auteri dal limite

7' ancora Auteri da corner, acrobazia tentata, nuovamente sfera sul fondo

5' subito un colpo di testa di Auteri sul cross di Taku, palla a lato. Avvio pimpante

fumogeni all'ingresso in campo delle squadre, si parte alle 15:04

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

SAN FRANCESCO LOANO: Gallo, Taku, Alberto Zaccaria, Valentino, Balla, Basso, Totaro, Di Lorenzo, Halaj, uteri, Bonifazio

A disposizione: Barelli, D'Aiuto, D'Aprile, Ponzo, Staltari, Angelico, Vierci, Calcagno, Rocca

Allenatore: Cattardico

SAN CIPRIANO: Alesso, Villa, Zuffanti, Bondelli, Oliva, Patini, Castro, Spatari M., Russo, Vicini, Saulle

A disposizione: Semino, Rosasco, Bruzzese, Lipani, Traverso, Spatari C., Orciuoli, Rizqaoui

Allenatore: Pandiscia

Arbitro: Emanuele Fontana (Savona)

Assistenti: Giacomo Zanin (Savona) - Lorenzo Trucco (Savona)