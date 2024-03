La parole Eccellenza resta ancora tabù nei corridoi dell' "Ellena", ma l'importanza della vittoria della S.F. Loano, ottenuta oggi pomeriggio sul San Cipriano, è sotto gli occhi di tutti.

Il gol di Taku permetterà ai rossoblu di presentarsi col primo effettivo match point in casa del Celle Varazze, una partita che però per mister Cattardico non varrà più che tre punti.