Un regalo diverso ed intimo per la Festa del Papà? Una idea c’è: una discesa di rafting!

Stanco dei soliti regali banali per la Festa del Papà? Quest'anno sorprendilo con un'esperienza indimenticabile: una discesa di rafting lungo le rapide del fiume Stura in Piemonte!

Anche se domani è la Festa del Papà, c'è ancora tutto il tempo per pensare a qualcosa di veramente speciale da fare insieme.

Trasforma la Festa del Papà in un'avventura indimenticabile: rafforza il tuo legame con un'esperienza fuori dal comune!

Stiera Rafting attraverso il sistema di prenotazione on line, rende accessibili le attività all'aperto in modo semplice e conveniente. E quale migliore occasione di regalare un'esperienza indimenticabile come il RAFTING per il 19 marzo?

Il rafting è un'avventura divertente ed emozionante, adatta a tutte le età, che permette di immergersi completamente nella meravigliosa natura della Valle Stura di Demonte, in Piemonte. Padri e figli potranno salire a bordo del gommone, afferrare le pagaie e cavalcare le onde del fiume Stura, uno dei migliori fiumi d'Italia per il rafting e amato da tutti gli appassionati di questo sport.

Il ' Family Rafting ' è un'esperienza da vivere in totale sicurezza, guidati da istruttori esperti lungo un percorso ideale per grandi e piccini.

Non perdere tempo! Chiama subito il numero +39 3381011194 oppure acquista direttamente il Voucher Buono Regalo Rafting sul sito https://booking.rafting-canoa.it

Non lasciare che questa opportunità unica passi inosservata. Regalati e regala a tuo papà un'avventura da ricordare per sempre!