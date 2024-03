Calcio. Pastorelli conferma la partenza del Città di Savona dal Picasso: "Felici di aver contribuito alla ripartenza del club, un grazie al sindaco Isetta"

Dopo le dichiarazioni del presidente Santucci, anche Aureliano Pastorelli, numero uno della Polisportiva Quiliano, ha di fatto confermato come quella di ieri contro la Spotornese sia stata con tutta probabilità l'ultima partita del Città di Savona al Picasso.

"Siamo felici di aver dato il nostro contributo affinchè il Città di Savona avesse l'estate scorsa un campo dal quale ripartire.

Un grazie, visto che nessuno lo ha fatto, lo rivolgo e lo merita il sindaco di Quliano, Nicola Isetta, per la presa di responsabilità nonostante l'impianto fosse ancora in attesa di omologazione.

Ci dispiace che le tempistiche burocratiche non siano viaggiate di pari passo con le esigenze della società biancoblu, ma ciò non dipende da noi. I lavori sono stati effettuati, purtroppo il via libera per l'omologazione non è ancora arrivato".