Calcio, Seconda Categoria B. In campo per il secondo posto, alle 20:00 c'è Pallare - Rocchettese

La quindicesima giornata del girone B di Seconda Categoria si è dipanata quasi per un intero mese.

Fissata il 3 di marzo, non sono mancati i rinvii a causa del maltempo, ma stasera il quadro verrà finalmente completato.

All'appello mancava solo Pallare - Rocchettese, in programma questa sera alle 20:00 al Ravera- Di fatto in palio c'è il secondo posto in classifica: la squadra di Roso vincendo scavalcherebbe infatti il Mallare, mentre i rossoblu potrebbero agganciare i lupi.