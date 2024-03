Prima Categoria, Vindigni (Golfodianese): "Contro la Baia Alassio ci abbiamo creduto. I ragazzi se lo meritano”

Mister Vindigni : “È stata una partita dura contro degli avversari esperti. Ci abbiamo creduto, l’umore generale non era dei migliori, ma la vittoria ha portato una svolta positiva, ridando fiducia e motivazione a tutti. I ragazzi se lo meritano, hanno portato in campo una buona prestazione ”.

La prossima giornata del campionato del Girone A la Golfodianese andrà ad a far visita alla Polisportiva Sanremo 2000, una trasferta che si preannuncia segnata da numerose assenze per infortuni per la quale si renderà mantenere la concentrazione per continuare la scalata.