Volley: in arrivo a Celle Ligure il Club Italia femminile

Dall'attività d'eccellenza maschile a quella femminile. Dopo le tre giornate dedicata al Club Italia maschile, ambientate la scorsa settimane a La Spezia, Arenzano ed Albisola, lunedì 25 e martedì 26 marzo a Celle Ligure sarà il momento del Club Italia Femminile.

Lo stage sarà tenuto dal Direttore Tecnico delle squadre nazionali giovanili Marco Mencarelli insieme al viceallenatore della Nazionale Juniores Giancarlo Chirichella e viceallenatore della Nazionale Under 17 Oscar Maghella. I tecnici federali incontreranno atlete e tecnici nell'ambito di due sessioni di confronto all'interno del Palasport Natta programmate lunedì dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 18:30 e martedì dalle 9 alle 11:30 e dalle 15 alle 17:30.

Lunedì sono convocate dal selezionatore regionale femminile Luca Parodi le seguenti atlete: Acatte Giulia (Albisola Pallavolo), Aldovardi Beatrice (Lunezia Volley), Giangreco Emma (Lunezia Volley), Guadagnoli Matilde (Riviera Volley), Lazzari Giada (Albenga Volley), Lipari Perla (Albisola Pallavolo), Magalotti Elisa (Cus Genova), Maggi Irene (Rainbow Volley), Malaspina Camilla (Lunezia Volley), Mascheroni Sara (Imperia Volley), Medone Gaia (Normac Vgp), Negro Carlotta (Albisola Pallavolo), Orlandi Elisa (Imperia Volley), Pagani Anna (Albisola Pallavolo), Pisani Elisa (Finalmaremola), Ravera Benedetta (Albenga Volley), Sonno Ginevra (Sdp Mazzucchelli S.Remo) e Trovato Silvia (Normac Vgp).

Martedì toccherà a Albani Marta (Quiliano Volley), Allegranza Serena (Normac Vgp), Brignardello Rachele (Vbc Amis Chiavari), Cella Luna (Futura Pallavolo), Cernoposchi Nicoletta (Vbc Amis Chiavari), Ciobanu Mara (Cogovalle), Esposto Maya (Cogovalle), Funaro Beatrice (Normac Vgp), Medone Gaia (Normac Vgp), Orsi Angelica (Albaro Volley), Pagani Anna (Albisola Pallavolo), Romano Sofia (Normac Vgp), Roserba Gaia (Cogovalle), Serra Valentina (Normac Vgp), Timineri Michelle (Don Bosco), Trovato Silvia (Normac Vgp), Vernazza Anna (Normac Vgp) e Volpe Sofia (Cogovalle).

"Il Club Italia Femminile costituirà un'ottima opportunità di crescita per le nostre atlete e di confronto e approfondimento per i nostri tecnici - afferma Anna Del Vigo, presidente FIPAV Liguria - Dopo il successo in termini di partecipazione del Club Italia Maschile, il nostro Comitato continua la sua opera di attenzione all'attività giovanile con l'obiettivo di innalzare il livello tecnico in vista degli importanti appuntamenti delle nostre rappresentative e, in generale, per fornire utili indicazioni alle nostre società affiliate".



La FIPAV Liguria ringrazia il Comune di Celle Ligure e l'asd Celle Varazze Volley per l'ospitalità.