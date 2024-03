Calcio, Imperiese. Mister Sandri mette nel mirino Cisano e Borghetto

L’Imperiese ha conquistato nell'ultimo turno una vittoria (2-1) avvincente contro il Bordighera Sant’Ampelio, dimostrando una grande determinazione

Subito in vantaggio la squadra di mister Sandri grazie a un gol di Plebani, man of the match, a e pur rimanendo in doppia inferiorità numerica con una doppia inferiorità numerica per più di un’ora su calcio di rigore del capocannoniere Ilaqua ha conquistato i tre punti fondamentali per mantenere la vetta della classifica.

L’Imperiese, dunque, si trova ora in cima alla classifica, in una serrata lotta per il primato con il Borghetto 1968. “È una grande soddisfazione e dimostrazione di carattere dei miei ragazzi -dice mister Andrea Sandri - che ascoltano e mettono in pratica ciò che diciamo io e De Simeis. Senza dubbio la partita è stata rovinata dalle due espulsioni, ma siamo riusciti a portarla a casa: i giocatori in campo hanno messo il loro totale impegno e anche i cambi subentrati hanno dato il massimo delle potenzialità, con la mentalità giusta”.

Il prossimo ostacolo sulla strada dei ragazzi sarà il Cisano Calcio, una partita impegnativa, persa all’andata per “un ingenuità, che contiamo di colmare con l’esperienza maturata” sottolinea Sandri. L’incontro con il Cisano verrà disputato dopo la pausa pasquale e sarà preliminare a quello che poi sarà l’atteso scontro con il Borghetto 1968.