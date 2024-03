Calcio, Torneo delle Regioni. I convocati per l'Under 17: spicca il Vado, chiamata anche per il cerialese Prudente

In merito alla partecipazione della Rappresentativa “Under 17” del Comitato Regionale Liguria che prenderà parte al “60° Torneo delle Regioni”, organizzato dal Comitato Regionale Liguria e che avrà luogo nel periodo compreso tra il 23 ed il 29 marzo 2024, sono convocati per il giorno venerdì 22 marzo 2024 alle ore 16.30, presso l’Hotel “Tower Genova Airport” sito in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, 16154 Genova (Aeroporto), i sotto elencati calciatori:





Athletic Club Albaro

Donarini Attilio – Pacciani Francesco

Busalla Calcio

Patti Federico

Ceriale Progetto Calcio

Prudente Edoardo

Football Club Bogliasco

Migone Carlo

Football Genova Calcio

Capurro Jacopo – Rebora Leonardo

Imperia

Bettini Alessio

Ligorna 1922

Chiavassa Francesco – Hodaj Enea – Moramarco Simone

Sanremese Calcio

Barroero Edoardo

Santerenzina

Corrado Mattia – Corrado Samuele

Serra Riccò 1971

Fossati Gabriele – Greco Gianluca

Vado

Berta Francesco – Minniti Tommaso – Sicca Alessandro – Vuillermoz Filippo

Coordinatore Rappresentative: Mariani Simone

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Allenatore: Rossi Nicola

Vice Allenatore: Oddone Dario

Dirigente: Cresci Mirko

Preparatore Portieri: Marini Federico

Fisioterapista: Bertolini Angiolo

Magazziniere: Boetto Claudio