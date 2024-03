Calcio, Torneo delle Regioni. Ecco l'Under 15, con i portacolori du Albenga, Albissole, Legino, Finale e Vado

In merito alla partecipazione della Rappresentativa “Under 15” del Comitato Regionale Liguria che prenderà parte al “60° Torneo delle Regioni”, organizzato dal Comitato Regionale Liguria e che avrà luogo nel periodo compreso tra il 23 ed il 29 marzo 2024, sono convocati per il giorno venerdì 22 marzo 2024 alle ore 16.30, presso l’Hotel “Tower Genova Airport” sito in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, 16154 Genova (Aeroporto), i sotto elencati calciatori:

Albenga Unione Sportiva

Iberti Carlo – Garofalo Alessandro

Albissole 1909

Castellano Cristiano

Athletic Club Albaro

Gamberi Leonardo

Canaletto Sepor

Miano Samuele – Beltrano Giacomo

Don Bosco Spezia Calcio

Sacconi Marco – Enriquez Gonzalez Bryant

Entella

Spaccamonti Diego

Finale

Parodi Simone – Castrofilippo Andrea

Football Genova Calcio

Stumpo Christian

Imperia Calcio

Abdishahi Alex – Pedone Elia

Legino 1910

Nuredini Kejvin

Superba Calcio 2017

Gilardi Edoardo

Vado

Zhao Mirko Jiahao – Gaiezza Edoardo – Giubergia Luca – Radovanovic Pietro

Dirigenti Responsabili Rappresentative: Pampana Giovanni – Balestrino Giovanni

Commissario Tecnico:Orcino Corrado

Coordinatore Rappresentative:Mariani Simone

Allenatore:Crisanti Francesco

Collaboratori:Rusca Gianluigi – Lucagrossi Roberto

Dirigente:Giovinazzo Francesco

Fisioterapista:Romeo Piero

Magazziniere:Gandolfo Sergio