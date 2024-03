Calcio, Prima Categoria B. L'Albissole cerca gli ultimi punti promozione, sabato in campo anche per Borgio, Letimbro, Spotornese e Vadese

Per i genovesi è di fatto l'ultima opportunità per rientrare in lotta per i playoff (la regola dei cinque punti di fatto potrebbe tagliare fuori la quinta classificata), nonostante le 50 reti realizzate in 34 partite.

Alle 15:00 doppia trasferta per Letimbro e Borgio Verezzi, in casa del Multedo Levante per la squadra di Oliva e della Rossiglionese per i rossoblu, mentre a chiudere il quadro odierno ci sarà l'interessantissima Spotornese - Vadese. La formazione di Monte viaggia a vele spiegate, ma attenzione alla ad una Spotornese, in piena salute, soprattutto dopo a vittoria di domenica scorsa in casa del Città di Savona.

Il programma: