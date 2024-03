Calcio, Prima Categoria. La Vadese vola e batte 3-0 la Spotornese, ma è ansia per Xhuri

SPOTORNESE - VADESE 0-3 (Tona 73' e 100', Salis 91')

Un sorriso per il successo nell’anticipo e poi subito il coro “Gledi! Gledi!”.

La Vadese continua la propria risalita battendo 3-0 la Spotornese, ma con l’animo appesantito dal brutto infortunio occorso a Gledi Xhuri, difensore centrale azzurro granata e uno degli uomini di maggiore esperienza della rosa di mister Monte.

Un impatto violento, con il giocatore cosciente, ma trasportato in codice rosso in attesa di accertamenti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per la cronaca le reti sono state segnate alla ripresa del gioco, con la doppietta di Ruben Tona e la marcatura di Salis.

La webcronaca:

Triplice fischio, Vadese batte Spotornese per 0-3.

102' Briano esplode il sinistro da fuori area, Mitu devia in corner

101' Giannone controlla e calcia dai 20 metri, di distende a para in due tempi Fiilippi

100' 0-3! Ancora TONA, il rimpallo lo favorisce e in girata mette sotto la traversa da dentro l'area. Che impatto sulla partita

97' Entra Sarpa ed esce Pulina

94' vicina allo 0-3 in più occasioni la Vadese

91' RADDOPPIO VADESE, SALIS 0-2!! Sulla conclusione di Piu non trattiene Filippi, lesto Salis nel tap-in

90' il direttore di gara concede 10 minuti di recupero

88' doppio cambio per la squadra di casa, entrano Cossu e Chessa

81' ammonito Diarra appena entrato, fallo sull'uscita di Filippi

80' Cambio nella Vadese, entra Diarra al posto di Signori

75' Entra Magnani nei biancocelesti al posto di Orcino

73' VANTAGGIO VADESE!! TONA sblocca la partita, zampata vincente da pochi passi

Parte alto il coro dei Drunkerz: "Gledi! Gledi!"

Il difensore della Vadese è stato trasportato via dall'ambulanza

70' Xhuri non ce la fa, al suo posto entra Berardinucci

70' Direttore di gara sospende momentaneamente la partita per permettere i soccorsi a Xhuri

69' rimangono a terra dopo uno scontro aereo Filippi e Xhuri, quest' ultimo sembra aver avuto la peggio

63' primo cambio della partita è per gli azzurrogranata, esce Vallone ed entra Tona

61' ammonito il capitano della Vadese, Mandaliti

60' Ferrotti colpisce di testa, parata facile per Mitu

59' ammonito Garbini

57' Spotornese vicina al vantaggio! Ferrotti calcia da fuori area, la sua conclusione esce di pochissimo

54' ammonito Ottonello, trattenuta vistosa ai danni di Vallone

52' Piu si accentra e calcia fuori equilibrio a lato

Secondo Tempo

Termina il primo tempo 0-0

46' ammonito Vallone per proteste

45' numero pazzesco di Briano, sombrero e palla visionaria per Colombino, fermato in fuorigioco

43' Angolo ben calciato da Orcinno, Suetta colpisce male e manda altissimo

42' Orcino intercetta e manda in profondità Colombino, il quale salta un uomo ma poi viene chiuso in angolo

37' fermato in fuorigioco Salis solo davanti alla porta

31' da calcio di punizione, Giannone scodella per Piu, quest'ultimo non trova l'impatto con la sfera

24' conclusione da parte di Vallone respinta dalla difesa biancoazzurra

17' Lo schema tentato dagli azzurrogranata dalla bandierina non va a buon fine

16' Piu lanciato in profondità, spizzata per l'inserimento di Mandaliti, pallone che termina in angolo

12' si fa vedere anche la Vadese, Piu mette giù un buon pallone e trova Vallone al limite dell'area, fermato in rimessa laterale dalla difesa

10' Briano con il tacco serve in area Zhuzhi, filtrante non intercettato da Ferrotti

6' prima iniziativa da parte di Colombino, dopo aver saltato qualche avversario, serve Ferrotti, il suo cross è lungo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SPOTORNESE: Filippi, Zhuzhi, Barranca, Ottonello L., Cosentino, Suetta, Colombino, Orcino, Ferrotti, Briano, Fabbretti

A disposizione: Ottonello A., Peuto, Basso, Traverso, Chessa, Penna, Cossu, Beltramea, Magnani

All. Dorigo

VADESE: Mitu, Pulina, D'Anna, Xhuri, Garbini, Mandaliti, Vallone, Signori, Salis, Giannone, Piu

A disposizione: Ceraolo, Berardinucci, Marchelli, Sarpa, Fiori, Diarra, Tona, Martino

All. Monte

Arbitro: Pollero (Savona)