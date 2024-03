Gabriele Romano e Daniele Barone, sno loro le firme sulle reti che hanno permesso al Città di Savona di riprendere il proprio cammino verso gli spareggi di fine stagione.

L'attaccante è subentrato in corso d'opera, realizzando due gol uno più bello dell'altro, non male nemmeno il pallonetto dell'ex regista del Soccer Borghetto, decisivo per sigillare il 3-1 all'Olimpic.