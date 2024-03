Calcio. Prima Categoria B. Città di Savona, vietato sbagliare ancora: la webcronaca del match con l'Olimpic (LIVE)

CITTA' DI SAVONA - OLIMPIC 2-1 (47' Romano, 52' Romano - 4' Rucco)

56' altro ritmo, altra intensità rispetto al primo tempo: partita capovolta e Olimpic che pare ora frastornato dopo il micidiale uno-due firmato Romano

53' è entrato in campo con un piglio fuori dal comune l'attaccante biancoblu, che non deve aver digerito la scelta iniziale di Biffi di mandarlo in panchina...

52' ROMANO! ANCORA LUI! IL SAVONA LA RIBALTA! Destro devastante dal vertice dell'area, sfera sotto l'incrocio dove Drigani non può nulla, 2-1 per gli striscioni

50' altra occasione clamorosa per i biancoblu: cross di Beani, Romano sbuccia il pallone che finisce sui piedi di Pondaco, la cui conclusione a botta sicura centra in pieno il portiere rossoverde

47' ROMANO! IL PAREGGIO DEL CITTA' DI SAVONA! Primo pallone toccato e l'attaccante ex Albissola rimette in carreggiata la squadra biancoblu: rasoiata imprendibile per Drigani, 1-1 all'Olmo-Ferro

46' subito un'occasione per il Savona, Fancellu in mischia viene anticipato sul più bello al momento del tiro, corner a favore degli striscioni

Beani e Romano le prime mosse di Biffi, restano negli spogliatoi Brazzino e Panucci

SECONDO TEMPO

Si chiude il primo tempo all'Olmo-Ferro: conduce 1-0 l'Olimpic sul Città di Savona, decide al momento la rete di Rucco al 4'

45'+2' punizione velenosa di Pondaco arpionata in extremis da Drigani, il successivo corner battuto da Panucci è completamente fuori misura

44' angolo di Panucci ad uscire, tentativo in acrobazia di Rapetti che non inquadra lo specchio, ma è sicuramente la miglior cosa vista fin qui da parte dei biancoblu

43' si stanno già scaldando Romano e Ferrara, Biffi avrà il suo bel da fare nell'intervallo per provare a riassemblare la squadra dopo un primo tempo troppo brutto per essere vero

42' da Cherkez a Pondaco, cross basso deviato in angolo da Chiappori: Panucci sul primo palo trova la respinta di testa di capitan Rucco

40' Brazzino perde il duello con Larosa ed è costretto a commettere fallo da ammonizione, punizione tagliata di Gatto che Bova riesce ad allontanare a mani unite

38' ancora Rapetti di forza prova a conquistare il fondo toccando però per ultimo il pallone, semplice rimessa dal fondo a favore dei genovesi.

31' traversone di Incorvaia per Rapetti che, secondo il signor Cambiaso di Imperia, controlla il pallone con il braccio, punizione per l'Olimpic

28' le accelerazioni in ripartenza di Pinna stanno creando potenziali situazioni interessanti alla squadra genovese, sono invece quasi sorprendenti i continui errori di fraseggio da parte dei padroni di casa

20' Barone di prima calcia alto dopo una corta respinta della difesa dell'Olimpic. Partita che continua a evidenziare tutte le difficoltà dei biancoblu nel creare gioco e occasioni, la formazione di Berogno al momento gestisce il vantaggio senza eccessivi problemi

11' Calcagno da posizione favorevole, seppur in precario equilibrio, trova il primo tiro verso lo specchio, facile la presa di Drigani

10' in evidente confusione la squadra di Biffi, errori in fase di costruzione e ritmo che fatica a decollare

6' si mette subito in salita la prima "casalinga" all'Olmo-Ferro per un Savona che deve riscattare la sconfitta di domenica scorsa con la Spotornese: da rimarcare il nutrito gruppo di ultras biancoblu che ha già iniziato a sostenere a gran voce la squadra

4' OLIMPIC IN VANTAGGIO! RUCCO! Zampata vincente da pochi passi per il capitano rossoverde, da rivedere difesa e atteggiamento degli striscioni, già sotto dopo pochi minuti

3' Biffi rivoluziona l'undici di partenza, lasciando in panchina Matarozzo, Kuci, Ferrara e Romano: in attacco tocca a Panucci e Calcagno insieme al confermato Rapetti

2' partenza a razzo dei genovesi, pericolosi in un paio di situazioni con Gatto, neutralizzato in extremis dalla difesa di casa

1' si parte! Savona in completo biancoblu, Olimpic con i tradizionali colori rossoverdi

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CITTA' DI SAVONA: Bova, Brazzino, Incorvaia, Fancellu, Apicella, Barone, Calcagno, Pondaco, Rapetti, Panucci, Cherkez

A disposizione : Siri, Beani, Covelli, Ferrara, Kuci, Matarozzo, Ndiaye, Palumbo, Romano

Allenatore : Biffi

OLIMPIC: Drigani, Ferraro, Limonta, Chiappori, Sacco, Pavone, Pinna, Molinari, Gatto, Rucco, Larosa

A disposizione : Mancuso, Pesenti, Galasso, Cadili, Delponte, Valverde, Marvaso, Sanna, Varone

Allenatore : Berogno