Ennesima prova di forza per il Millesimo, capace per l'ennesima volta di ribadire tutto il proprio potenziale, anche in una partita che, alla vigilia, poteva nascondere qualche insidia.

Il derby tutto giallorosso contro l'Altarese ha vissuto invece un tema monocorde e tutto a favore della squadra di mister Macchia.

Di fatto l'incontro è durato poco più di 40 minuti, con la doppietta di Villar (un gol su rigore) e la rete di Torra a porre in ghiaccio il risultato finale. Nella parte centrale del ripresa un'ulteriore sgasata, con Guarco, Salvatico e Metalla anch'essi a rete.

Il Millesimo resta quindi a +7 sull'Argentina (ma i ponentini hanno una gara da recuperare), per l'Altarese matura invece la settima sconfitta nelle ultime otto gare.

ALTARESE - MILLESIMO 0-6

Marcatori: 14’ Villar, 40’ Torra, 42’ Villar (Rig.), 72’ Guarco, 75’ Salvatico, 77’ Metalla.

Altarese: Montano, Tabacco (90’ Provato), Valle P., Gonzalez Fernandez , Vallarino, Munì (73’ Marsio), Valle E. (61’ Esposito), Gallo, Pansera (46’ Intili), Shahini, Leskaj. All. Sportelli-Pellegrino.

Millesimo: Castiglia, Bove, Guarco, Ndiaye (55’ Seccafen), Franco, Vittori A. (75’ Protelli), Torra, Greco, Quinonez (50’ Salvatico), Villar (75’ Brusco), Metalla (78’ Bertuzzo). All. Macchia.

Arbitro: Cazacu di Albenga