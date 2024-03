Calcio, Torneo delle Regioni. Ecco le squadre qualificate ai quarti nel tabellone Under 19

Come un anno fa, Lombardia, Veneto e Marche (quest’ultima premiata dalla classifica avulsa) volano ai quarti di finale da prime del girone. Alla fase finale del torneo accedono da vincitrici del proprio girone anche Piemonte VdA, a punteggio pieno come la Lombardia, e Abruzzo. Le tre migliori seconde ad avanzare sono invece Emilia Romagna, Sicilia e Calabria. Fuori i campioni in carica della Liguria, ko nel match decisivo contro l’Abruzzo.

Girone A - Con un gol in chiusura di primo tempo, il Piemonte VdA supera anche la Toscana e fa bottino pieno del Girone. Dietro chiudono tutte a due punti: tra Umbria e Basilicata finisce 1-1, coi lucani raggiunti in pieno recupero dalla rete di Lilli.

Girone B - Nelle due partite decisive per le sorti del Girone, succede tutto negli ultimi minuti: La sfida più tirata tra Emilia Romagna e Lazio la risolve a 4’ dalla fine Frimpong, mentre il Veneto fatica a superare un Bolzano già tagliato fuori dai giochi qualificazione con un gol di Meneghello al 34’ del secondo tempo.

Girone C - Serve invece la classifica avulsa per dipanare la matassa del raggruppamento più equilibrato con Marche, Sicilia e Campania appaiate a quota sei punti. Tra i fattori considerati nel calcolo, la differenza reti negli scontri diretti penalizza i campani che, nonostante il successo contro la Sicilia, avrebbero avuto bisogno almeno di un altro gol per superare proprio la formazione di Alderisi.

Girone D - Dopo aver battuto anche la Calabria di mister Scorrano, che comunque si qualifica tra le tre migliori seconde, la Lombardia fa bottino pieno in classifica. In una partita senza particolare importanza dal punto di vista della classifica, il Friuli si toglie la soddisfazione di un successo nella categoria battendo per 4-0 la Puglia.

Girone E - L’Abruzzo vola da solo ai quarti lasciando a casa con l’amaro in bocca la Liguria, campione uscente dell’edizione del 2023. Piccola soddisfazione per Trento che chiude l’avventura con gli Under 19 almeno con un successo, lasciando in ultima posizione il Molise.