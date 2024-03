Torneo delle Regioni, Under 17. I risultati e le classifiche al termine della fase a gironi. La Liguria vince ancora ed accede ai quarti di finale

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport

Gli ultimi 90’ della fase a gironi dell’Under 17 hanno regalato emozioni a profusione. Tutte le Rappresentative, comprese quelle già matematicamente escluse dalla manifestazione non si sono risparmiate dando il massimo fino al fischio finale. Un marchio di fabbrica della Lega Nazionale Dilettanti, l’impegno prima di tutto.

Girone A – Alla Toscana bastavano due risultati su tre con il Piemonte Vda. L’1-1 finale accontenta entrambe le Rappresentative con i piemontesi ai Quarti nel gruppo delle migliori seconde. Florio ha segnato subito la rete che ha fatto sognare la squadra di Marangon. Bertelli ad inizio ripresa ha riportato i toscani sul trono del girone.

Girone B – Il Veneto è l’unica Rappresentativa ad aver concluso la prima fase a punteggio pieno. La squadra di Valter Bedin non si è risparmiata neanche nell’ultimo match con il Bolzano battuto per 3-0 grazie alla doppietta di Fant ed al centro di Ravagnan. L’Emilia Romagna in rimonta sul Lazio chiude in crescendo la competizione. Kulla e Delmiglio nella seconda metà della partita hanno ribaltato le sorti dell’incontro.

Girone C – La Campania si prende lo scettro del raggruppamento nell’ultima sfida del girone domando la Sicilia per 4-0 con una tripletta di Mattia Ciuccio. A rimetterci è la Sardegna che in un colpo solo subisce il primo ko del torneo e l’esclusione dalla competizione da parte delle Marche già fuori dal TDR. E’ il bello del calcio genuino della LND, si gioca fino alla fine senza calcoli. I gol di Kone e Gashi nel primo tempo hanno motivato i marchigiani.

Girone D – Girandola di emozioni e colpi di scena nella terza giornata. Dal turbinio emerge la Puglia che supera di misura il Friuli VG (gol di Grimaldi) e conquista il primo posto. Bene anche la Lombardia che può continuare il suo cammino al TDR dopo aver vinto lo scontro diretto con la Calabria per 3-0. Protagonista Buzzetti con una doppietta.

Girone E – La Liguria con uno scatto finale supera il traguardo per prima riuscendo ad avere la meglio su un ostico Abruzzo. I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo in vantaggio con Berta. Giunchedi al 25’st ha riaperto il match, Fossati al 37’ l’ha chiuso definitivamente segnando un gol pesantissimo. Il Molise è la sorpresa della giornata. I ragazzi di Caruso sono riusciti ad avere la meglio sul Trento conquistando l’ultima piazza utile per la qualificazione ai Quarti. Antinucci ha fatto la differenza con una doppietta piazzata nel momento più importante della gara.