Calcio, Speranza. Amato delizia con una doppietta nel 6-0 al Lido Square: “Siamo in un buon periodo, contento di aver aiutato la squadra”

Umore alto ovviamente per Andrea Amato, complice il buon momento personale e di squadra.

Tre gol nelle ultime due partite, è arrivato il tuo momento?

“È il mio momento ma non solo, tutta la squadra sta facendo un grande lavoro, i risultati ripagano quello che abbiamo costruito da Agosto fino ad adesso".

Nel primo tempo, i rossoverdi hanno concesso qualche occasione di troppo alla formazione genovese, rischiando di andare in svantaggio, poi Amato al 30' ha sbloccato la partita che da lì a poco si è messa in discesa per la formazione di casa: “Sicuramente non è stata una partita semplice nel primo tempo, siamo stati bravi a passare in vantaggio prima dell'intervallo.

“Il 2-0 è stato un gol pesante ed ha cambiato la partita, sono contento che abbia ritrovato il gol Raffaele (Crocetta ndr)”.

Nella ripresa, lo Speranza ha messo a segno tre gol nel giro di dieci minuti che hanno definitivamente chiuso le chance per gli ospiti di strappare dei punti dal Santuario.