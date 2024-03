Calcio, Albissole. Damonte d'orgoglio ed emozione: "Mi merito questa goduria" (VIDEO)

Non è stata certo una stagione facile per Federico Damonte, ma spesse volte nel calcio basta aspettare il momento giusto per riprendersi le giuste soddisfazioni.

Così è successo domenica con il centrocampista ceramista decisivo nel realizzare la rete del 3-2 in casa del Masone, un gol che permetterà domani sera all'Albissole di centrare il salto in Promozione, a patto di mantenere il vantaggio nei restanti sette minuti da disputare contro l'Old Boys.

Ecco l'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club: