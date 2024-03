Calcio, Torneo delle Regioni. Gli accoppiamenti dei quarti di finale per Under 19 e Femminile

La terza e ultima giornata dei gironi del Torneo delle Regioni di calcio a undici in Ligura #tdr2024 ha delineato il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale. Il Torneo riservato alle Rappresentative Regionali della Lega Nazionale Dilettanti con i giovani delle squadre delle categorie Under 19, U17, U15 e femminile oltrepassa i gironi per abbracciare le sfide ad eliminazione diretta. Delle 78 partecipanti rimangono in pista 32 Rappresentative. Nelle prime 114 partite sono stati segnati ben 302 gol, per una media di poco oltre i 2,6 reti a gara. Un dato che spiega più di mille parole la vivacità del calcio di base giovanile. Una linfa vitale per la Lega Nazionale Dilettanti che punta sui giovani per costruire un futuro migliore. Gran parte dei verdetti sono arrivati nella terza e ultima giornata dei gironi, a volte negli ultimi istanti delle partite. Tutte le Rappresentative, comprese quelle già matematicamente escluse dalla manifestazione non si sono risparmiate dando il massimo fino al fischio finale della 3^ giornata. Un marchio di fabbrica della Lega Nazionale Dilettanti, l’impegno prima di tutto.

In corsa ancora sedici Regioni, un bel segnale che sottolinea la qualità di tutta l’Italia calcistica giovanile griffata Lega Nazionale Dilettanti. Sugli scudi Lombardia, Piemonte Vda e Veneto che hanno portato avanti tutte e quattro le squadre. La Campania è in corsa con tre Rappresentative.

Ecco il calendario della seconda fase. Dal 27 Marzo scattano i quarti di finale.

TUTTE LE PARTITE SARANNO TRASMESSE IN DIRETTA STREAMING SUL CANALE YOUTUBE UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

I campi potranno cambiare perché saranno assegnati in base alle esigenze logistiche.

QUARTI FINALE

Under 19

ore 14.30

Gara A: Abruzzo-Calabria “San Rocco” di Recco (Ge)

Gara B: Piemonte VdA-Sicilia “Tre Campanili” di Bogliasco (Ge)

Gara C: Veneto-Marche “25 Aprile” di Genova

Gara D: Lombardia-Emilia Romagna “Ligorna” di Genova

Femminile

ore 14.30

Gara A: Toscana-Veneto “G.B. Ferrando” di Genova

Gara B: Lombardia-Marche “N. Gambino” di Arenzano (Genova)

Gara C: Trento-Piemonte VdA “Sant’Eusebio” di Genova

Gara D: Campania-Emilia Romagna “Begato 9” di Genova

Lo sviluppo segue un percorso preordinato, la vincente dell’accoppiamento A affronterà in semifinale la vincente del D, quella del B con quella del C.