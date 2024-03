Torneo delle Regioni Femminile: belle conferme per Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, in semifinale anche Trento

Per rimanere aggiornato sul Torneo delle Regioni, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport

Nel segno della tradizione, come nel 2023 anche nel 2024 passano in semifinale Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Il Trento prende il posto della Liguria. Nonostante il blasone e la forza del movimento, non è stato facile soprattutto per il Veneto e l’Emilia Romagna che s’incontreranno in semifinale come nel 2023.

Dopo un anno di pausa Trento torna in semifinale. Il Piemonte VdA per la seconda edizione consecutiva non supera i Quarti. Il Veneto per il secondo anno di fila entra nel gruppo delle migliori quattro, la Toscana dal 2017 non supera i Quarti. La Lombardia si conferma decana della disciplina, può continuare ad inseguire il suo undicesimo titolo. L’Emilia Romagna non arrivava così lontano dal 2016.

RISULTATI QUARTI DI FINALE

FEMMINILE

Toscana-Veneto 2-4 dtr (0-0)

Lombardia-Marche 4-0

Trento-Piemonte VdA 3-1

Campania-Emilia Romagna 0-1

PROGRAMMA SEMIFINALI

28 Marzo

FEMMINILE (ore 15.00)

Veneto-Emilia Romagna (“G.B. Ferrando” di Genova)

Lombardia-Trento (“Begato 9” di Genova)

Riavvolgiamo il nastro per vedere l’andamento delle gare.

La Toscana ha provato a fare lo sgambetto al Veneto. Lo 0-0 dei tempi regolamentari non deve ingannare, la partita è stata divertente. Ai rigori le venete hanno dimostrato più lucidità.

Il Trento ha scavato un fossato nella prima metà del match andando sopra di tre lunghezze con Lucchetta, Scarazzini e Slomic. Il Piemonte VdA ha reagito troppo tardi.

Lombardia-Marche è stata l’unica sfida dei Quarti con uno sviluppo lineare. Le lombarde hanno chiuso in vantaggio il primo tempo e sono esondate nella ripresa chiudendo sul 4-0. Protagoniste Vischi, Antoniazzi, Gola e Prederi.

L’Emilia Romagna ha capitalizzato il gol di Dal Brun al 5’st. La Campania esce dal torneo a testa alta.