Portuali Lotta Savona. Una grande prova ai Campionati Italiani Under 20, medaglia di bronzo per Riccardo Crimi

E' stata una prova da ricordare quella della Portuali Lotta Savona ai Campionati Italiani Under 20.

Nella categoria 63 kg , con diciassette partecipanti in corsa, Matteo Gagliano ha vinto il suo primo incontro, schienando l’avversario dopo un minuto e mezzo di lotta.

Il settimo posto finale per Matteo arriva a seguito del ripescaggio e della sconfitta contro il torinese Bussano .

Federico, alla sua prima esperienza in un campionato italiano, ha perso il "derby" proprio contro il suo compagno di squadra, sfortunatamente sorteggiato al primo incontro.

Il successo dell'atleta torinese ha così portato Nicola a rincorrere il bronzo in un ultimo atto amaro, che lo ha visto così chiudere quinto. .

La medaglia è arrivata però al collo di Riccardo Crimi nella categoria 77 chilogrammi. Approccio ok con due successi in altrettanti incontri, poi lo stop in semifinale contro il romano Virgili. L'ultima schienata messa a segno di Riccardo (prima dello scadere del tempo) ha però permesso alla Portuali di salire meritatamante sul podio.