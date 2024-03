Calcio, Chisola. Applausi per tutti da Rizq e Conrotto: “Sapevamo di affrontare una grande squadra, bravi noi a crederci”

Giorgio Conrotto, capitano del Chisola, e Kamal Rizq, artefice della doppietta, hanno condotto alla rimonta dei piemontesi: “Bellissima partita giocata da entrambe le formazioni, noi però abbiamo un sogno nel cassetto: rimanere dentro i play-off, questo ci da una spinta in più a dare il massimo in ogni partita”

L'attaccante biancoblu è stato il man of the match della sfida del Chittolina, propiziando prima la rete del 2-2 e, nel giro di pochi minuti, anche il gol del 2-3, di cui uno su rigore: “Non sarei nemmeno dovuto scendere in campo per via del ramadan, ho cercato di stringere i denti e sono contento di aver aiutato la squadra”

Il Chisola che dunque consolida il secondo posto in classifica, e sogna sempre più da vicino l'obiettivo play-off.