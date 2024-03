Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. VINCE IL MILLESIMO! BATTUTA AI RIGORI LA COGORNESE!

MILLESIMO - COGORNESE 0-0

ROVEREEEEE! IL MILLESIMO VINCE LA COPPA LIGURIA!

COGORNESE GOL! BOTTINI TRASFORMA!

MILLESIMO GOL! DI MATTIA SPIAZZA FERRARIO!

COGORNESE ERRORE! BLOCCA RABELLINO SU CANESSA!

MILLESIMO GOL! BACINO AL PALO DI METALLA 2-0

COGORNESE ERRORE, RABELLINO PARA SU PRIVINO!

MILLESIMO GOL, VILLAR

I RIGORI

15' Seccafen per Latyr, non c'è recupero si va ai rigori

15' ultima occasione per Guarco, Ferrario dice no in uscita bassa

14' dentro Larizza per Mosto, Montemarano si gioca un rigorista in vista dei penalty

11' ammonito Di Mattia

9' occasionissima Cogornese. Punizione masticata di Bottini, un assist involontario per Privino, bravo a incrociare sul palo lungo, palla fuori di un metro con Rabellino immobile

7' punizione centrale e debole di Villar. Non una partita da ricordare per il numero 10 valbormidese, come per tutti i giocatori di maggior qualità

6' ammonito Rugari

3' scambio Torra, Rovere al limite, il neo entrato non trova però forza e misura nella conclusione verso Ferrario

1' al via gli ultimi 15 minuti di gioco

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

15' null'altro da segnalare, intervallo

8' punizione dai 25 metri per il Millesimo, distanza proibitiva per Metalla, nessun rischio per Ferrario

4' nuovo cambio Cogornese: Mosto per Rossi

1' Biancardi out, Perazzo in campo: si apre con un cambio per la Cogornese il primo tempo supplementare

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

50' la partita non si slocca, si va ai supplementari

45' saranno cinque i minuti di recupero

42' giallo anche per Villar

40' ammonito Morano, fallo su Morielli

39' azione prolungata del Millesimo, chiusa con il sinistro a lato di Torra

37' D'Alpaos - Bottini, nuovo cambio Cogornese

33' quello del Millesimo sembra un 3-4-3, con Greco, Ndiaye e Di Mattia centrali, Morielli e Guarco quinti, in mediana Vittori e Villar.

31' Macchia prova a vincerla, out Delfino, entra Rovere

27' cambia anche Montemarano: Privino per Salvatori

20' prova a rinforzare gli ormeggi in mediana Macchia, entra Morielli per Bove

16' occasione al limite per Metalla, il suo collo esterno mancino non trova il giro giusto

13' confermati gli inserimenti, escono Salvatico e Siri

11' Millesimo ancora troppo sottoritmo per impensierire i rossoblu, Macchia prova a cambiare qualcosa con gli inserimenti di Torra e Metalla

9' tentativo ambizioso di prima intenzione di Canessa, ma Cogornese pienamente in partita

7' poco da segnalare in questo avvio, solo una mischia in area del Millesimo chiusa da Rabellino

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

47' squadre negli spogliatoi, reti bianche all'intervallo

45' tentativo dal limite di Vittori, Ferrario accompagna la sfera sul fondo con lo sguardo

40' ancora i rossoblu! Palla troppo alta per Salvatori per trovare un impatto felice, pericolo scampato per Rabellino

37' occasionissima Cogornese! Ripartenza con Molinelli, Rabellino è super a chiudere lo specchio

32' prova il colpo di testa in tap Delfino, traiettoria larga rispetto allo specchio di Ferrario

22' ancora un'iniziativa di Siri, Ferrario chiude sul suo palo

21' doppia occasione Millesimo! Incredibile Ferrario, prima ad allungarsi sul tiro da fuori su Siri, poi a respingere il colpo di testa di Bove.

18' primo tentativo del Millesimo con Siri, coordinazione non ottimale, il sinistro termina ampiamente sul fondo

10' problemi di manovra per il Millesimo in questo avvio, fa fatica la squadra valbormidese a esprimere gioco con linearità

4' lo scirocco taglia il campo da levante a ponente, Millesimo a favore di vento in questo primo tempo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

MILLESIMO: Rabellino, Bove, Guarco, Ndiaye, Di Mattia, Vittori, Delfino, Greco, Salvatico, Villar, Siri.

A disposizione: Castiglia, Morielli, F. Negro, Protelli, Ferri, Metalla, Rovere, Torra, Seccafen.

Allenatore: Macchia

COGORNESE: Ferrario, Morano, Mazzino, Rossi, D'Alpaos, Rugari, Salvatori, Castellucci, Molinelli, Biancardi, Canessa.

A disposizione: Tagliavia, Brizzolara, Mosto, Romanengo, Perazzo, Privino, Bottini, Migone, Larizza

Allenatore: Montemarano

Arbitro: Porzio di Genova