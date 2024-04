L'EuroRari chiama Savona alla Zanelli per la sfida europea contro Berlino: "We want you!" (VIDEO)

E' iniziato il conto alla rovescia per la partita di andata tra BPER

Rari Nantes Savona e Spandau 04 Berlino, valevole per i Quarti di Finale della Len Euro Cup, in programma sabato 6 aprile alle 19 nella piscina “Zanelli” di Savona.

Sarà un appuntamento imperdibile, un'occasione unica per stringersi alla squadra biancorossa e provare tutti insieme a raggiungere la Final Four.

L'invito a tutti gli appassionati parte proprio dai giocatori che hanno realizzato uno spot ad hoc. Un invito a cui non si può dire di no.