Calcio. Eccellenza: Celle Varazze di carattere e qualità, San Francesco Loano ko 4-1 e Rivasamba sempre a -2

CELLE VARAZZE - S.F. LOANO 4-1 (17' Preti, 51' Preti, 78' Akkari, 81' Sassari - 48' pt Cargiolli rig.)

Triplice fischio! Celle Varazze di carattere e qualità: le Civette domano un'ottima San Francesco Loano, che cede nel finale dopo settanta cinque minuti di livello. Per la squadra di Pisano è un successo di vitale importanza che tiene il Rivasamba, vittorioso sul Baiardo, a -2

90' quattro minuti di recupero

88' Sgambelluri cerca gloria personale tentando la serpentina al limite, si chiudono le maglie rossoblu che fermano il numero undici di casa

85' Cattardico inserisce D'Aiuto, fuori Balla

81' DILAGA IL CELLE VARAZZE! Tap in vincente di Sassari, che corregge il pallone in porta dopo il palo colpito da Battaglia, 4-1 e partita chiusa, anche se è un passivo troppo severo per la squadra di Cattardico

80' Pisano si gioca la carta Sassari, esce Righetti

78' AKKARI! 3-1 CELLE VARAZZE! Traversone dalla sinistra di Gnecchi, svetta più in alto di tutti il numero nove biancoblu che incastra il pallone all'angolino, media gol notevole per la punta delle Civette, che mettono una seria ipoteca sul match

76' Campelli vince il rimpallo ai danni di Calcagno e mette in mezzo l'ennesimo pallone che Mitu fa suo in presa bassa, si arrabbia l'esterno rossoblu per il mancato movimento sul primo palo da parte dei compagni

75' il Rivasamba è avanti 3-1 sul Baiardo, situazione al vertice al momento inalterata con le Civette a +2 sui levantini

73' ripartenza Celle Varazze chiusa dal diagonale di Zampano che termina a lato, Pisano nel frattempo manda in campo Akkari al posto di Preti, scala a sinistra Righetti

72' Padovan attento sul primo, angolo per il Loano

70' Staltari per Bonifazio, primo cambio ordinato da Cattardico

69' recupero alto del Celle Varazze, Zampano imbuca poi per Silvestri che colpisce troppo con l'esterno spedendo a lato

68' Gnecchi con il contagiri per l'incornata di Righetti, Gallo si distende e tiene lì il pallone

66' Zampano anticipa di testa Cargiolli, S.F. Loano che continua a macinare gioco pur iniziando ad accusare un po' di stanchezza

63' nuova sgasata dell'esterno rossoblu, sbagliata però la misura del cross che termina dalla parte opposta oltre la linea bianca

61' Campelli affonda a destra, ma il suo traversone basso viene respinto da Padovan in fallo laterale

58' Sgambelluri di forza riesce ad anticipare Alberto senza però riuscire a calciare con forza verso la porta, Gallo fa ripartire i suoi

56' sassata in diagonale di Cargiolli sul fondo, Semini alza la bandierina segnalando la posizione di offside dell'ex Albissola

52' Calcagno per Botte, altro cambio per mister Pisano

51' ANCORA PRETI! IL NUOVO VANTAGGIO DEL CELLE VARAZZE! Lancio lungo dalle retrovie sulla corsia sinistra, Basso di testa non è preciso, capisce tutto Preti che si incunea centralmente superando Gallo con un diagonale a fil di palo

50' fuochi d'artificio anche in questo avvio di ripresa, Sgambelluri di prima libera il destro di Righetti, Gallo respinge con il corpo evitando il 2-1

49' risponde la San Francesco, serpentina di Carastro che calcia in diagonale spedendo di poco alto

47' Celle Varazze in avanti, Zampano in mezzo a cercare Battaglia, decisiva la spizzata di Balla che toglie il tempo all'attaccante di casa pronto a colpire di testa

46' subito due cambi per Pisano che non vuole correre alcun rischio con i giocatori ammoniti: fuori De Benedetti e Panepinto, dentro Guida e Gnecchi

SECONDO TEMPO

Finisce in parità un bellissimo primo tempo, 1-1 tra Celle Varazze e S.F. Loano, tra poco il racconto della ripresa

45'+3' CARGIOLLI! 1-1 S. F. LOANO! Penalty col brivido calciato dall'attaccante rossoblu, la sfera sbatte contro la parte inferiore della traversa rimbalzando poi oltre la linea bianca secondo arbitro e assistente, che convalidano il gol tra le proteste delle Civette

45'+2' RIGORE PER LA SAN FRANCESCO! Atterrato Carastro all'altezza del dischetto, episodio chiave proprio a ridosso della intervallo

45' chiude in avanti il Celle Varazze, De Benedetti anticipato sul più bello dopo la punizione battuta da Panepinto, il successivo corner calciato sempre dall'ex Ligorna viene allontanato dalla difesa rossoblu

43' ancora un tentativo dal limite dei rossoblu, Auteri calcia di potenza trovando però la deviazione della difesa delle Civette

39' duro scontro nel cerchio di centrocampo tra Silvestri e Valentino, che resta dolorante a terra

35' gialli a Panepinto (proteste) e De Benedetti, in ritardo su un avversario

30' partita bellissima alla Natta, tante situazioni da una parte all'altra e squadre che stanno giocando a viso aperto

29' ancora pericolosissimi i rossoblu, Cargiolli difende palla e crossa sul secondo palo per Campelli, contro traversone in mezzo dove Auteri riesce a indirizzare verso lo specchio, Mitu si accartoccia e fa suo il pallone

28' Battaglia perde un pallone sanguinoso al limite dell'area rossoblu scatenando la ripartenza della San Francesco, vanificata dalla bandierina alzata dal guardialinee per il fuorigioco di Carastro, la cui conclusione con piattone destro era stata respinta in tuffo da Mitu

27' fiammata rossoblu con Cargiolli che scatena la corsa di L. Carastro, controllo e destro da fuori ancora una volta fuori misura

25' azione da playstation delle Civette, che muovono palla in totale scioltezza cambiando passo sulla trequarti con l'apertura di Righetti per Sgambelluri, Zampano si sovrappone e mette in mezzo un pallone su cui si avventa Preti, che calcia al volo col destro trovando la super risposta di Gallo

22' non ci sta la squadra di Cattardico, che prova a chiudere il Celle Varazze in area di rigore, viene però ravvisata una posizione di fuorigioco da parte del secondo assistente

19' affonda a destra Campelli, traversone sul primo palo dove Padovan fa buona guardia

17' PRETI! IL VANTAGGIO DEL CELLE VARAZZE! Silvestri illumina con un assist al bacio per l'esterno biancoblu, sinistro a botta sicura che sbatte sul palo interno prima di insaccarsi alle spalle di Gallo. 1-0 all'Olmo-Ferro

15' punizione di Campelli che mette in mezzo un pallone velenoso - deviato da un giocatore in area di rigore - respinto da Mitu, bravo ad allontanare a mani unite

14' partita frizzante in queste prime battute, S. F. Loano con piglio e qualità, Civette rapide a pungere in ripartenza come in questa circostanza, con il tiro da fuori di Righetti che trova la parata di Gallo in totale controllo

12' spizzata di Cargiolli che mette in moto L. Carastro, conclusione da fuori masticata che non crea problemi alla porta delle Civette

11' angolo ad uscire di Panepinto, svetta a centro area un difensore rossoblu che allontana la minaccia

9' Auteri appoggia di piatto a Bonifazio che calcia di nuovo dal limite impattando male la sfera, che termina lontana dai pali della porta di Mitu

8' si salva la difesa di casa sul doppio angolo battuto dai rossoblu, prova poi a sviluppare la manovra a destra il Celle Varazze, con la sovrapposizione di Zampano che non raggiunge il pallone servitogli in profondità da Sgambelluri

6' in avanti la squadra di Cattardico: prima ci prova Auteri dal limite, poi è la volta di Bonifazio che calcia con il destro trovando deviazione di un difensore e primo giro dalla bandierina

4' nella S.F. Loano c'è Cargiolli come riferimento avanzato, dal primo minuto anche Campelli, Auteri e L. Carastro

3' Pisano si affida a Battaglia-Righetti come tandem offensivo, in mediana Silvestri e Panepinto con Preti e Sgambelluri sulle fasce, al centro della difesa rientra Padovan al posto di Guida

1' Grandi di Novi Ligure comanda l'inizio della gara, tenuta bianca per il Celle Varazze, completo rossoblu per la San Francesco Loano

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Mitu, Zampano, De Benedetti, Padovan, Botte, Sgambelluri, Panepinto, Silvestri, Preti, Battaglia, Righetti.

A disposizione : Tredici, Calcagno, Guida, Akkari, Bonanni, Ravoncoli, Gnecchi, Sassari, Morando.

Allenatore : Pisano

SAN FRANCESCO LOANO: Gallo, Alberto, Leo, Valentino, Balla, Basso, Campelli, Bonifazio, Cargiolli, Auteri, L. Carastro.

A disposizione : Ghizzardi, D'Aiuti, F. Carastro, Oxhallari, Lingua, Garibbo, Carinci, Cauteruccio, Staltari

Allenatore : Cattardico

Arbitro: Grandi di Novi Ligure

Assistenti: Semini di Albenga - Hasa di Albenga