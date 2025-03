Calcio, Promozione. Millesimo e Carcarese si preparano al confronto diretto, Pontelungo - Finale pesa in ottica spareggi

E’ una strettoia dai margini sempre più ridotti quella che la quasi totalità delle formazioni di Promozione si appresta ad affrontare.

Tra le savonesi solo Ceriale e Albissole possono guardare all’ultimo mese senza ansie di classifica, seppur le squadre di Mambrin e Sarpero proveranno a portare a casa il maggior bottino di punti possibili fino al termine del campionato.

Per loro un doppio turno interno, contro Superba e Bragno.

Nella lotta per il primato in molti aspettano lo scontro diretto in calendario la prossima settimana tra Millesimo e Carcarese, ma il peso di quella partita verrà stabilito con tutta probabilità dai risultati odierni. I biancorossi di Battistel devono battere a ogni costo la Sestrese, ma il medesimo obiettivo si pongono anche i giallorossi tra le mura del Little Club James.

Al risultato del Corrent guarda anche il Pontelungo, nel tentativo di riagganciare i verdestellati; al Riva arriverà il Finale chiamato a conquistare quantomeno la miglior posizione playout possibile.

Appaiato alla squadra del tandem Delucis - Scalia c’è il Cella, avversaria di giornata del Legino.