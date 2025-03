Calcio, Prima Categoria A. Big match Baia - Ospedaletti, tempo di derby in Val Bormida

Già da qualche mese era emersa l'evidenza dell'importanza degli scontri diretti per l'assegnazione del primato nel girone A di Prima Categoria.

L'importanza di Baia Alassio - Ospedaletti ricalca alla perfezione quanto scritto, con soli tre punti a separare le vespe dagli orange.

In mezzo c'è il Camporosso, anche se i rossoblu osserveranno il proprio turno di stop dopo l'eliminazione del Borgio Verezzi.

Due saranno i derby in Val Bormida, con Cengio - Altarese (entrambe in buona forma) e Mallare - Dego a coinvolgere la zona bassa della classifica.

Trasferte imperiesi invece per San Filippo e Andora, tra le mura di Golfodianese e Virtus Sanremo, mentre il Borghetto non dovrà sbagliare la gara contro l’Imperiese per allontanarsi forse definitivamente dall’area playout.