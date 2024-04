Calcio, Juniores d'Eccellenza: il calendario per il titolo regionale e i playout

Sulla base del Regolamento della manifestazione, sono ammesse alla fase per l’assegnazione del Titolo Regionale le sotto indicate Società:

Girone “A” Prima Classificata: FINALE

Seconda Classificata: LEGINO 1910

Girone “B” Prima Classificata: FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Seconda Classificata: Vincente Spareggio RIVASAMBA H.C.A./ATHLETIC CLUB ALBARO

Gara di Spareggio:



Rivasamba H.C.A. – Athletic Club Albaro verrà disputata mercoledì 17 maggio 2024, alle ore 18.15, sul campo sportivo “E. Riboli” di Lavagna (GE).

Gara unica in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la vigente normativa.

SEMIFINALI 1° Turno: andata/ritorno

Finale - Vincente Spareggio Girone “B” gara 01

Football Club Bogliasco - Legino 1910 gara 02

Turno con gare di andata e ritorno, il ritorno verrà disputato in casa della squadra con la miglior posizione in classifica.

Gare di andata

in caso di vittoria Athletic Club Albaro:

Athletic Club Albaro – Finale, sabato 20 aprile, ora 18.30, campo “La Sciorba” di Genova Gara 01

in caso di vittoria Rivasamba H.C.A.:

Rivasamba H.C.A. – Finale, sabato 20 aprile, ora 17.30, campo “H.C. Andersen” di Sestri Levante (GE)

Gara 02: Legino 1910 – Football Club Bogliasco, sabato 20 aprile, ore 18.00, campo “F. Ruffinengo” di Savona (Loc. Legino).

Gare di ritorno

Gara 01: Finale – Vincente Spareggio Girone “B”, sabato 27 aprile, orario da definire, campo “F. Borel” di Finale Ligure (SV).

Gara 02: Football Club Bogliasco – Legino 1910, sabato 27 aprile, orario da definire, campo “R. Garrone” di Bogliasco (GE).

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la normativa vigente.

FINALE

Mercoledì 01 maggio 2024 – campo neutro – campo e ora da destinare Modalità tecniche delle gare di finale: gara unica in campo neutro.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di rigore” secondo la normativa vigente.

RETROCESSIONI AL “2° LIVELLO”

Sulla base del Regolamento della manifestazione, viene determinato quanto segue in relazione ai due Gironi: Retrocedono al “2° livello” del Campionato Regionale Under 19 Stagione sportiva 2024/2025:

• Girone “A”: Ceriale Progetto Calcio – ultima classificata;

• Girone “B”: Santerenzina – ultima classificata.

Play out Girone “A”

Secondo Turno

Gare di andata e ritorno;

il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato.

Gara di andata – sabato 27 aprile 2024:

Sampierdarenese – Ventimigliacalcio, ore orario da definire, campo sportivo “M. Morgavi” di Genova

Gara di ritorno – sabato 04 maggio 2024:

Ventimigliacalcio – Sampierdarenese, ore orario da definire, campo sportivo “S. Morel” di Ventimiglia (IM)

Retrocede al “2° livello” del Campionato Regionale Under 19 la società che avrà totalizzato il minor numero di punti

– nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti

– in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

Girone “B”

Secondo Turno

Gare di andata e ritorno;

il ritorno è disputato in casa della miglior classificata al termine del campionato.

Gara di andata – sabato 27 aprile 2024:

Casarza Ligure – Caperanese 2015, ore orario da definire, campo sportivo “Comunale” di Casarza Ligure (GE)

Gara di ritorno – sabato 04 maggio 2024: Caperanese 2015– Casarza Ligure, ore orario da definire, campo sportivo “A. Daneri” di Chiavari (GE) (Loc. Caperana)

Retrocede al “2° livello” del Campionato Regionale Under 19 la società che avrà totalizzato il minor numero di punti

– nel caso di parità di punti conseguiti retrocede la società che avrà segnato il minor numero di reti

– in caso di parità di reti segnate, la società con il peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.