Calcio, Praese. Sarà separazione con mister Carletti, radiomercato apre l'opzione Sestrese

La boa di metà aprile è stata scavalcata da poco, ma i primi rumor insistenti relativi alla stagione 2024/25 iniziano a farsi largo.

Da una settimana circa sembra infatti che il nome di mister Fabio Carletti possa essere uno dei più appetibili per la Sestrese nel caso dovessero separarsi le strade a fine stagione tra mister Enrico Valmati e i verdestellati.

Un passo alla volta però, con l'ufficialità della partenza da Pra arrivata dal ds Nodari.

"Ci sono momenti della vita in cui si prendono due strade diverse ovvero ci si separa ma non necessariamente in maniera discordante o traumatica; questo avviene anche nel calcio come nel caso del nostro Mister Fabio Carletti che a fine stagione lascerà la Praese. Parliamo di un allenatore non solo preparato ma addirittura il più vincente che si è seduto sulla panchina della Praese avendo dalla sua uno score che non ha bisogno di interpretazioni perché costituito da 137 partite disputate tra cui 81 vittorie, 27 pareggi e 29 sconfitte. Insomma un Mister che gode la migliore stima da parte della Società e per il quale riteniamo giusto e fruttuoso che possa maturare nuove esperienze calcistiche da realizzare con altre Società. Un pensiero esperienziale che vale anche per la Praese che si accinge a dare inizio ad un nuovo ciclo gestionale, conservando nel cuore la certezza che le strade sportive con Mister fabio Carletti si incroceranno di nuovo in futuro. Buon lavoro Mister Fabio Carletti e grazie per quanto fatto qua da noi".