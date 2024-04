Pallanuoto. Una vittoria contro Quinto per i giovani del DN Loano

Domenica 7 Aprile nella piscina di Bogliasco si sono incontrate le giovanissime leve di quasi tutte le squadre di pallanuoto della regione dando vita ad uno spettacolare pomeriggio di gioco, divertimento e condivisione. Ogni bimbo da ogni parte della Liguria ha portato in acqua la propria voglia di vincere e in un mix di diversità di ogni genere si è fatto sentire chiaro e forte il messaggio dei bambini che é stato di unione sotto una unica grande passione quella per la pallanuoto.

Il Doria nuoto ha risposto presente all'appello ed è scesa in acqua con 8 giovanissimi atleti che hanno dato prova di coraggio e determinazione portando a casa 1 vittoria con il Quinto e 2 dignitose sconfitte contro Sturla e Camogli.

I tecnici sono soddisfatti di questo gruppo che continua il trend di crescita sotto ogni aspetto primo tra tutti lo spirito di squadra che ha fatto battere i cuori dei numerosi tifosi sulle tribune sempre pronti a incitare e sostenere e incoraggiare i piccoli biancoblu futuro della società.



DNL

1 Colman 2014

2 Malatesta 2014

3 Caruso 2014

4 Bertone 2014

5 Bottelli 2014

6 Volpe 2013

7 Genta 2014

8 Magra 2013

9 Aguirre 2013