Calcio, Pietra Ligure. Si chiude l'era Faggiano e il Devincenzi celebra il presidente biancoceleste (FOTOGALLERY)

E' stato un percorso lungo quasi sette anni quello di Claudio Faggiano alla guida del Pietra Ligure. Una strada lunga, ricca anche di tanti imprevisti, ma che di fatto si è conclusa nel giorno di maggior gloria nella lunga storia del Pietra Ligure.

Prima della partita che ha determinato l'accesso ai playoff per salire in Serie D, il massimo dirigente biancoceleste è stato celebrato dalla dirigenza, dai giocatori, dallo staff, dai tifosi e anche dall'amministrazione comunale con il sindaco Luigi De Vincenzi in testa.

Momenti di grande emozione, culmianti con la consegna della targa: "Presidente una volta, presidente per sempre..."