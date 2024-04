Pallapugno. Week end a pieno regime, tutti i risultati dalla A alla serie C1

PALLAPUGNO In attesa dei due recuperi della prima giornata di Serie A Banca d'Alba, in programma mercoledì 24 aprile, alle 20.30 (Marchisio Nocciole Cortemilia-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva e Cantina Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo San Biagio) si sono giocati nel fine settimana gli incontri del terzo turno.

Nelle partite del , successi casalinghi di Marchisio Nocciole Cortemilia e Cantina Terre del Barolo Albese. La quadretta di Massimo Vacchetto s'impone 9-3 con l'Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, mentre gli albesi, che schieravano in battuta ancora il centrale Bruno Campagno al posto dell'infortunato Paolo Vacchetto, superano in rimonta l'Alta Langa di Fabio Gatti per 9-7.

Nelle gare della , fattore campo rispettato solo al Remo Gianuzzi di Castagnole delle Lanze, dove l'Araldica di Enrico Parussa batte 9-5 l'Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino, mentre a Canale il Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Marco Battaglino conquista il primo punto della stagione superando 6-9 la Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto.

Sospesa per pioggia, infine, Bormidese-Acqua San Bernardo Subalcuneo sul punteggio di 4-8 (30-30). Turno di riposo per la Virtus Langhe di Alessandro Vacchetto.



Serie A Banca d'Alba - Terza giornata

Marchisio Nocciole Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9-3

Cantina Terre del Barolo Albese-Alta Langa 9-7

Araldica Castagnole Lanze-Acqua San Bernardo San Biagio 9-5

Bfm Macchine Agricole Canalese-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 6-9

Bormidese-Acqua San Bernardo Subalcuneo sospesa per pioggia sul 4-8 (30-30)

Riposa: Virtus Langhe

Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia, Araldica Castagnole Lanze e Cantina Terre del Barolo Albese 2; Acqua San Bernardo San Biagio, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, Bormidese, Acqua San Bernardo Subalcuneo, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Bfm Macchine Agricole Canalese 1; Alta Langa e Virtus Langhe 0.

Serie A Banca d'Alba - Recuperi prima giornata

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Alta Langa 9-4

Bfm Macchine Agricole Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-6

Araldica Castagnole-Virtus Langhe 9-0

Mercoledì 24 aprile alle 20.30

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

ad Alba: Cantina Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo San Biagio

Riposa: Bormidese



Serie B - Terza giornata

Bcc Pianfei Pro Paschese-Amici del Castello 9-1

Abrigo Banca d’Alba Ricca-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 9-4

Benese-Speb 8-9

Prodeo-Gottasecca 9-7

Pieve di Teco-FBC Sabbiatura Augusto Manzo 9-2

Lunedì 22 aprile ore 20.30

a Bubbio: Officine Pesce Bubbio-Castiati Neivese

Classifica: Bcc Pianfei Pro Paschese 3; Castiati Neivese, Pieve di Teco, Benese, FBC Sabbiatura Augusto Manzo 2, Abrigo Banca d’Alba Ricca, Galvanotecnica Surrauto Monticellese, Speb, Gottasecca, Prodeo e Amici del Castello 1; Officine Pesce Bubbio 0.



Serie C1 - Prima giornata

Peq Agri Don Dagnino-Caraglio 5-9

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Valle Bormida 6-9

Scotta Centro Incontri-Prodeo 9-5

San Leonardo-AD Albagrafica Ricca 6-9

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Canalese 9-1

Alusic Merlese-Castiati Castagnole Lanze 9-4

Classifica: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Alusic Merlese, Caraglio, Scotta Centro Incontri, AD Albagrafica Ricca e Valle Bormida 1; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva, San Leonardo, Peq Agri Don Dagnino, Prodeo, Castiati Castagnole Lanze e Canalese 0.