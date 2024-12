Calcio, Eccellenza. La San Francesco Loano crea ma a segnare è il Celle Varazze, le civette esultano con la rete di Battaglia

S.F. LOANO - CELLE VARAZZE 0-1 (Battaglia 80')

un rosso subito dopo il triplice fischio e mischia, da capire all'indirizzo di chi

50' FINISCE QUA

47' ammonito Balla

45' cinque di recupero

44' Valentino - Cauteruccio, altro cambio di Cattardico

41' Halaj - Leo nei rossoblu

39' Preti - Battaglia, altro cambio negli ospiti

37' Morando - Gnecchi nel Celle Varazze

35' BATTAGLIA! IL CELLE VARAZZE E' AVANTI. Cross dalla sinistra sul quale Gallo va in presa ma la sfera gli sfugge, poi Sassari di testa la devia e Battaglia da pochi passi in sacca a porta vuota

34' giallo ad Auteri, fermato Silvestri in ripartenza

30' CHE BOTTA DI CAUTERUCCIO DA FUORI (PIU DI 25M), LA SFERA BACIA LA TRAVERSA, SI SALVA IL CELLE VAARZZE

29' sta spingendo il Loano, ora un tiro di Cauteruccio che non coglie di sorpresa Mitu

23' ammonito Gnecchi, strattonata su Basso per fermare la ripartenza dopo la punizione murata di Battaglia

22' altro fallo di Balla e punizione per gli ospiti

21' punizione per i biancoblu, ostacolato Battaglia da Balla su una palla alta

19' ammonito Battaglia

17' Righetti per Anselmo per Celle Varazze, prima mossa di Pisano

12' non è il primo errore di Buonocore, oggi autore di una prestazione positiva in diverse situazioni, ma negativa in fase di rifinitura

11' ammonito Padova, sbracciata su Campelli

7' traverso di Leo verso Carastro, deviazione provvidenziale in area e sfera in corner. Dalla bandierina sfera ribattuta e poi Auteri si coordina bene, Mitu è attento! Prima grande parata e occasione della sfida

16:05 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, 0-0 il primo tempo

44' Gnecchi alle stelle, conclusione di controbalzo che termina lontana dalla porta di Gallo

41' è cresciuta la S.F. Loano, tanti cross in arrivo nell'area biancoblu, mancano però le parate di Mitu

35' sgroppata di Campelli sulla destra, poi il cross verso Cargiolli che non riesce a staccare bene

32' girata di Cargiolli con il destro, non trova la porta nemmeno il numero nove di casa

28' falloso Galatolo su Auteri, niente cartellino per l'esterno biancoblu. Qualcosa da rivedere in casa Celle Varazze, certo che il campo non aiuta, ma meglio i rossoblu in questa fase della sfida

27' ci prova anche Buonocore, dopo il controllo la botta ma termina fuori

20' frettoloso Buonocore in ripartenza, palla sul fondo e azione sprecata

15' rimane giu Gnecchi, necessario l'intervento della panchina, ma il giocatore ospite riprende poi il suo posto in campo

14' Anselmo - Calcagno e poi sfera in qualche modo a Galatolo che, pressato, non riesce a trovare la porta. Buon avvio all'Ellena, agonismo e intensità su buoni livelli

8' corner di Campelli dritto sul fondo

6' al tiro anche Gnecchi, in due tempi Gallo

2' subito un tiro di Anselmo, palla fuori

15:04 via

PRIMO TEMPO

Formazioni

S.F. LOANO: Gallo, Puddu, Leo, Campelli, Balla, Basso, Cauteruccio, Buonocore, Cargiolli, Auteri, Auteri, Carastro Leo.

A disposizione: Ghizzardi, Marzano, Oxhallari, Staltari, Bonifazio, Garibbo, Macagno, Valentino, Halaj

Allenatore: Cattardico

CELLE VARAZZE: 1 Mitu, 3 De Benedetti, 4 Calcagno, 6 Guida, 8 Silvestri, 10 Battaglia, 11 Anselmo, 13 Galatolo, 16 Gnecchi, 17 Sassari, 18 Padovan

A disposizione: 12 Tredici, 2 Zampano, 5 Panepinto, 7 Righetti, 9 Bonanni, 14 Preti, 15 Siri, 19 Botte, 20 Morando

Allenatore: Pisano

Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistenti: Gezim Rushanaj (Genova) - Andrea Chiefalo (Savona)