Calcio.. Nome e cognomi invertiti nel tesseramento, maxi squalifiche per il Borgio. Cordiale tuona: "Da oggi il mio avvocato controllerà tutti i comunicato della giustizia sportiva"

Aver invertito il nome e il cognome nel modulo per il tesseramento di Fabio Vaccari è costato non poco alla dirigenza del Borgio Verezzi.

Sei mesi di qualifica sono stati comminati allo stesso tecnico dopo il patteggiamento, quattro per l'ex direttore sportivo Fabrizio Tuninetti (con la pena patteggiata), un mese e 10 giorni per Umberto Di Tonno (pena patteggiata), 3 mesi a Marco Capello e quattro (patteggiati) alla segretaria Grazia Campana.

Nove mesi sono stati infine inflitti al presidente Fabio Cordiale, per non aver impedito a Vaccari, nonostante l'inibizione, di essere inserito in distinta per altre sette partite.

"Stiamo rasentando davvero il ridicolo - dichiara proprio Cordiale - per un nome e un cognome invertiti vengono comminate sanzioni di questo tipo. Il mio mancato patteggiamento? Io con la Procura Federale non ho avuto contatti, con me non si è fatto avanti nessuno. Ora però metterò in campo l'avvocato: l'ultima volta per il caso del tesseramento di mister Lanteri sono stato sanzionato quando non avevo ancora assunto cariche nel Borgio Verezzi, di cui ero un semplice tifoso. Il mio legale si occuperà anche di leggere e studiare ogni comunicato emesso dalla Giustizia Sportiva d'ora in avanti, nel caso ci fosse qualsiasi tipo di minimo errore. Della mia squalifica mi importa poco, ma è arrivato il momento che tutti si assumano le proprie responsabilità!"