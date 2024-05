Pallanuoto. Alle 18:45 il primo round scudetto per la Rari Nantes Savona. Durdic: "Recco la più forte al mondo, ma ci metteremo tanto cuore" (VIDEO)

A distanza di 13 anni la Bper Rari Nantes Savona torna a giocare una finale scudetto. Alle 18.45 i biancorossi di Alberto Angelini affrontano in trasferta i campioni d'Italia e d'Europa della Pro Recco nella prima gara della serie che assegnerà il titolo tricolore.

In occasione del match che si disputerà a Recco, nella mitica piscina "Ferro" di Punta Sant'Anna, i pronostici sono tutti per i padroni di casa, alla ricerca di quello che sarebbe il 36 titolo nazionale. Le due compagini liguri si affrontano per la quarta volta nell'ultimo atto della stagione: nei tre precedenti, un'affermazione per Savona nella stagione 1991-1992 e due per Recco nelle stagioni 2009-2010 e 2010-2011.

Recco e Savona in questa stagione si sono affrontate tre volte, due in campionato e una in Coppa Italia, con i recchellini sempre vittoriosi. Uno score che non scoraggia però i biancorossi come confermato alla vigilia dall'attaccante Bogdan Durdic: "Queste partite si devono affrontare con tanto cuore, noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi squadra: giochiamo contro la squadra più forte al mondo, ma noi ci crediamo".